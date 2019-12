Marca Godoy directrices de la nueva fiscalía

Ciudad de México. Tras su designación como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, advirtió que la fiscalía estará ajena a la lucha política , no habrá tolerancia a la corrupción ni se permitirá colusión o complicidad entre servidores públicos y criminales, por lo que la tarea inmediata de la dependencia será la presentación del plan de persecución criminal.

Rechaza el gatopardismo

Explicó que la fiscalía no puede aislarse del trabajo con otras instituciones de seguridad o del trabajo conjunto del Poder Ejecutivo, las alcaldías, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y otros órganos . Además, seremos sensibles a los reclamos sociales y no se esconderá detrás de razones de Estado para negar el acceso a la justicia , porque no cambiamos para que todo siga igual .

Anticipó que la fiscalía –que entrará en funciones el 10 de enero de 2020, trabajará de la mano con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para recuperar la seguridad y la justicia, por lo que aseguró que estaremos en colaboración respetuosa para devolver la tranquilidad a la ciudadanía .