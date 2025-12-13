▲ Las autoridades exhortaron a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse las vacunas correspondientes de la temporada invernal. Foto Luis Castilo

Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 27

Al tiempo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron una alerta epidemiológica sobre influenza para “la región de las Américas, específicamente en la subregión de América del Norte” donde “se observó un incremento sostenido, principalmente debido al tipo A”, así como un aumento progresivo de las detecciones del virus A/H3N2, subclado K”, la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó ayer el primer caso en México de este último subtipo, mejor conocido como supergripe.

Según la dependencia, el caso fue detectado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en una persona que respondió al tratamiento ambulatorio con fármacos antivirales y ya está recuperado. La Ssa aseguró que la citada variante “presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año, su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”, por lo que, agregó, “no representa un motivo de alarma para la población”.

Destacó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo y análisis permanente que permite la detección oportuna de cualquier caso eventual, como parte de las acciones preventivas en materia de salud pública. La Ssa exhortó a la población a acudir a los centros de salud, unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes de la temporada invernal, particularmente contra influenza, covid-19 y neumococo, de acuerdo con el esquema asignado.

Asimismo, la OPS/OMS informó que “en Europa la actividad de influenza comenzó antes de lo habitual, y el subclado K representó casi la mitad de las secuencias reportadas entre mayo y noviembre de 2025. Hasta el momento, no se ha documentado un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos o defunciones”.

También explicó que desde el 4 de diciembre se reportó que en los últimos meses, la circulación del virus A/H3N2, subclado K, ha aumentado rápidamente en Europa y en varios países del este asiático.

El pasado 10 de diciembre la OMS, a través de su publicación en el sitio de brotes epidémicos, informó que en los datos de secuencias genéticas disponibles en la Iniciativa global para compartir todos los datos de la gripe, se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta ahora, de América del Sur”.

Incidencia del sarampión

En cuanto a la incidencia de casos de sarampión, la dependencia destacó que se han confirmado 5 mil 465 contagios en lo que va del año, mientras mil 148 siguen en estudio. La mayoría se presentan en niños de 1 a 4 años. De acuerdo con el reporte más reciente, emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Ssa, hasta la semana epidemiológica 48 (con corte al 7 de diciembre), se identificó que en 91.7 por ciento (5 mil 13) de los casos confirmados, el paciente no contaba con antecedente de vacunación.

Los casos se han detectado en Aguascalientes (2); Baja California (1); Baja California Sur (8); Campeche (14); Chiapas (5); Chihuahua (4 mil 454); Ciudad de México (9); Coahuila (55); Colima (3); Durango (40); Guanajuato (4); Guerrero (175); Hidalgo (1); Jalisco (285); estado de México (12); Michoacán (188); Morelos (18); Nuevo León (1); Oaxaca (6); Querétaro (12); Quintana Roo (2); San Luis Potosí (6); Sinaloa (26); Sonora (102); Tabasco (2); Tamaulipas (12); Yucatán (1); y Zacatecas (21).

