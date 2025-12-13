Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 10

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ejercerá un presupuesto de 9 mil 294 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2026, según el calendario autorizado publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el cual es prácticamente el mismo de 2025.

Del monto total, los rubros directamente relacionados con la asistencia y los servicios consulares a la diáspora mexicana sumarán una asignación conjunta de 493 millones de pesos, cerca de 6 por ciento más que el año pasado, en el que se destinaron 465 millones.