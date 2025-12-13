▲ Casi 7 mil mujeres en movilidad están gestando, y sólo la mitad de ellas cuentan con acceso a servicios de salud. Foto Alfredo Domínguez

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 10

Pese a que el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, ha dificultado la migración hacia su país, ésta no se ha detenido. Además muchas mujeres que están en tránsito por el país, o que esperan alguna oportunidad para cruzar, también cursan un embarazo y no cuentan con apoyo alguno.

Por ello, con el propósito de apoyar a organizaciones que atienden a mujeres migrantes embarazadas, Fondo Semillas realizará durante este mes una campaña de recaudación de fondos, informó a La Jornada Lulú Barrera, codirectora del fondo feminista.

Barrera expuso que según el Consejo Nacional de Población (Conapo), aproximadamente 7 mil mujeres en movilidad están gestando, y casi la mitad de ellas (46.6 por ciento) no puede acceder a servicios de salud por no tener documentos oficiales.

La campaña Madres que migran tiene el objetivo de recaudar 500 mil pesos para financiar a organizaciones que brindan atención médica, acompañamiento y espacios seguros a mujeres migrantes y a sus hijas e hijos pequeños; los donativos son deducibles de impuestos. Se puede donar en https://donar.semillas.org.mx/madres-que-migran/

Complicaciones políticas

“Derivado de los cambios políticos, no sólo la situación migratoria se ha recrudecido, también el apoyo que recibían las organizaciones. Por ejemplo, el financiamiento que venía de Estados Unidos se recortó significativamente. Este año, el dinero que nosotras hemos podido recaudar y movilizar para apoyar se vio significativamente afectado.”