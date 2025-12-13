Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 10
Pese a que el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, ha dificultado la migración hacia su país, ésta no se ha detenido. Además muchas mujeres que están en tránsito por el país, o que esperan alguna oportunidad para cruzar, también cursan un embarazo y no cuentan con apoyo alguno.
Por ello, con el propósito de apoyar a organizaciones que atienden a mujeres migrantes embarazadas, Fondo Semillas realizará durante este mes una campaña de recaudación de fondos, informó a La Jornada Lulú Barrera, codirectora del fondo feminista.
Barrera expuso que según el Consejo Nacional de Población (Conapo), aproximadamente 7 mil mujeres en movilidad están gestando, y casi la mitad de ellas (46.6 por ciento) no puede acceder a servicios de salud por no tener documentos oficiales.
La campaña Madres que migran tiene el objetivo de recaudar 500 mil pesos para financiar a organizaciones que brindan atención médica, acompañamiento y espacios seguros a mujeres migrantes y a sus hijas e hijos pequeños; los donativos son deducibles de impuestos. Se puede donar en https://donar.semillas.org.mx/madres-que-migran/
Complicaciones políticas
“Derivado de los cambios políticos, no sólo la situación migratoria se ha recrudecido, también el apoyo que recibían las organizaciones. Por ejemplo, el financiamiento que venía de Estados Unidos se recortó significativamente. Este año, el dinero que nosotras hemos podido recaudar y movilizar para apoyar se vio significativamente afectado.”
El recurso recopilado se canalizará a Partería y Medicinas Ancestrales y a Centro 32, ambas ONG ubicadas en Tijuana, Baja California.
La primera acompañó en 2024 a más de 3 mil 500 mujeres provenientes de 70 países, ofreciendo incluso traducción en créole y otras lenguas. También brindaron atención profesional y humanizada durante el embarazo y parto de mujeres migrantes.
Centro 32 ofrece apoyo integral a madres y a sus hijas e hijos refugiadas o desplazadas a través del denominado Bebebús, un espacio de juego, arteterapia y acompañamiento emocional que benefició a más de 600 mujeres el último año.
Debido a que en algunos albergues o centros migratorios “los bebés no pueden llorar ni jugar, porque hay reglas muy estrictas”, el Bebebús se convierte en un espacio alternativo que les libera de esa preocupación.
Barrera añadió que debido a que cruzar hacia Estados Unidos se ha dificultado severamente, México es desde hace varios años –en particular lo fue durante 2025– un lugar destino, por lo que hay que atender a esa población.