Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9

Hermosillo, Son., Con espíritu de solidaridad y compromiso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó por cuarta ocasión el arranque del Operativo Navideño, una iniciativa que reúne a todas las dependencias del gobierno de la entidad para acompañar a las familias que más lo necesitan durante estas festividades decembrinas.

Este programa contempla la entrega de más de 250 mil apoyos en los 72 municipios de la entidad, con una inversión superior a los 43 millones de pesos, para que todos los hogares de la entidad vivan estas fiestas en armonía y tranquilidad con el respaldo del gobierno de Sonora.