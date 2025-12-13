Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9
Hermosillo, Son., Con espíritu de solidaridad y compromiso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó por cuarta ocasión el arranque del Operativo Navideño, una iniciativa que reúne a todas las dependencias del gobierno de la entidad para acompañar a las familias que más lo necesitan durante estas festividades decembrinas.
Este programa contempla la entrega de más de 250 mil apoyos en los 72 municipios de la entidad, con una inversión superior a los 43 millones de pesos, para que todos los hogares de la entidad vivan estas fiestas en armonía y tranquilidad con el respaldo del gobierno de Sonora.
El mandatario estatal mencionó que al igual que los programas federales, que son impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta iniciativa busca apoyar la economía de las familias sonorenses en esta temporada invernal. Se entregaron 5 mil chamarras, 12 mil colchonetas, 11 mil cobijas, 5 mil kits de higiene personal, 11 mil 400 bote-llas de agua, 100 mil bolsas de dul-ces, 12 mil cenas navideñas, mil pares de tenis, 45 mil cobertores, 2 mil 300 frazadas, 29 mil 800 juguetes, 16 mil despensas, 4 mil piernas para cenas navideñas, 5 mil piñatas, y 60 apoyos para fiestas de autoridades tradicionales.