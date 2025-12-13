▲ Protestas de usuarios de vapeadores y cigarrillos electrónicos ante la prohibición de su producción, distribución y venta. Foto Víctor Camacho

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9

A la par de prohibir de manera expresa la producción, distribución y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como de precursos químicos y drogas sintéticas como el fentanilo, y reclasificar sustancias sicotrópicas, las modificaciones a la Ley General de Salud recién aprobadas por ambas cámaras del Congreso reconfiguran y modernizan el sistema nacional sanitario.

Uno de los cambios más trascendentes es “la reingeniería financiera del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi)”, que seguirá contando con 11 por ciento del presupuesto del sector, pero sin preasignar ese porcentaje, que es actualmente de ocho para enfermedades catastróficas, dos para infraestructura y uno por ciento para abasto.

El Comité Técnico del Fonsabi asignará los recursos con base en “la demanda real y las urgencias epidemiólogicas del momento, para evitar que miles de millones de pesos permanezcan congelados en subcuentas estáticas mientras existen necesidades apremiantes en otras áreas”, se establece en el dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el pasado miércoles se aprobó en el Senado y se turnó al Ejecutivo federal para su promulgación.

La modificación dota al Fonasi de “una flexibilidad operativa inédita”, que evitará que sus recursos estén inmovilizados mientras los pacientes esperan tratamientos, camas o medicamentos.

En la ley aún vigente se establece que los remanentes de ese fondo podrán destinarse a la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social. Se añade que también “para equipamiento, inclusive de acciones de mantenimiento urgente y conservación”.