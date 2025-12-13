Procesos estuvieron desiertos o fuera de presupuesto
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9
A través del portal Compras Mx, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) publicó ayer el fallo de la licitación pública LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025 para la compra consolidada de medicamentos, en la que 50.5 por ciento de las claves licitadas no fueron adjudicadas.
En este ejercicio de compra pública y abierta, se buscaba adquirir 2 mil 29 claves de medicamentos, bienes terapéuticos, materiales de curación, auxiliares de diagnóstico y textiles, para los ejercicios fiscales 2025-2026.
De acuerdo con el documento difundido en el citado portal de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, del total de claves licitadas, mil 26 fueron propuestas no solventes o no recibieron cotización alguna.
En el acta de notificación de fallo, se detalla que 140 claves quedaron desiertas, es decir, sin proposición, mientras 886 fueron propuestas no solventes, principalmente porque el precio cotizado estaba fuera del presupuesto autorizado.
De los medicamentos, materiales y suministros médicos cuyas ofertas cumplieron con los lineamientos, se establece que la firma de contratos para su abastecimiento a los servicios públicos de salud deberá concretarse a más tardar este 15 de diciembre.
Procedimiento recortado
La licitación se realizó con un procedimiento recortado, es decir, en menor tiempo, ya que la presentación y apertura de proposiciones inicio el pasado 31 de octubre, bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos (subasta en reversa), por lo que una alta proporción de los contratos se resolvieron mediante este mecanismo de compra.
Demanda no calculada
Las mil 3 claves adjudicadas serán abastecidas por 185 proveedores de 370 que cumplieron los requisitos para ser licitantes; en este proceso 11 empresas no fueron consideradas para adjudicación por incumplimiento de entregadas.
Muchas de las claves licitadas ya habían sido adquiridas para el periodo 2025-2026, por lo que esta compra también se destinaría a cubrir una demanda no calculada por las instituciones de salud, a las cuales se deberá garantizar el abastecimiento.