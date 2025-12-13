De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 9

A través del portal Compras Mx, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) publicó ayer el fallo de la licitación pública LA-12-NEF-012NEF001-I-97-2025 para la compra consolidada de medicamentos, en la que 50.5 por ciento de las claves licitadas no fueron adjudicadas.

En este ejercicio de compra pública y abierta, se buscaba adquirir 2 mil 29 claves de medicamentos, bienes terapéuticos, materiales de curación, auxiliares de diagnóstico y textiles, para los ejercicios fiscales 2025-2026.

De acuerdo con el documento difundido en el citado portal de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, del total de claves licitadas, mil 26 fueron propuestas no solventes o no recibieron cotización alguna.

En el acta de notificación de fallo, se detalla que 140 claves quedaron desiertas, es decir, sin proposición, mientras 886 fueron propuestas no solventes, principalmente porque el precio cotizado estaba fuera del presupuesto autorizado.

De los medicamentos, materiales y suministros médicos cuyas ofertas cumplieron con los lineamientos, se establece que la firma de contratos para su abastecimiento a los servicios públicos de salud deberá concretarse a más tardar este 15 de diciembre.