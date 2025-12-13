Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 8

Chilpancingo, Gro., Cerca de mil integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 y miembros de organizaciones sociales marcharon ayer por las principales calles de Chilpancingo para exigir justicia por el asesinato de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, perpetrados el 12 de diciembre de 2011, en el punto conocido como Parador del Marqués de la Autopista del Sol México a Acapulco.

También hicieron un mitin en el Antimonumento a los 43, donde demandaron la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa.

Desde las 11 de la mañana, las delegaciones de la Fecsm arribaron en 18 camiones al monumento de El Caballito, en el norte de la capital, y recorrieron unos 10 kilómetros hasta el parador, donde se llevó a cabo un mitin frente a las cruces de madera colocadas en recuerdo de Jorge Alexis y Gabriel, donde quedaron sus cuerpos.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 manifestó: “Estamos aquí para decirle al Estado que tiene una deuda pendiente, porque sigue protegiendo a los responsables (de las desapariciones) que estaban en el poder”.