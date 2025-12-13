De la Redacción

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 8

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió la convocatoria Generación 84 de Prepa en Línea, mediante la cual los mexicanos dentro y fuera del país, así como extranjeros con estancia legal, podrán iniciar o continuar de manera gratuita su trayectoria en el nivel medio superior bajo la modalidad virtual. El registro para los aspirantes estará abierto hasta el 7 de enero de 2026, a través de la página oficial prepaenlinea.sep.gob.mx. Prepa en Línea-SEP es una plataforma que fortalece el bachillerato nacional que impulsa el gobierno federal, a fin de contribuir al aumento de la cobertura de la educación media superior, con una meta de 85 por ciento para 2030. Quienes concluyan el proceso de inscripción recibirán una matrícula oficial e iniciarán el módulo uno del 2 de febrero al 1º de marzo del año próximo. La SEP recordó asimismo que todos los trámites son gratuitos.