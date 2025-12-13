▲ Entre otras dificultades que enfrentan las instituciones estatales está el pago de aguinaldos. Foto José Carlo González

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 8

Es totalmente “insostenible seguir administrando la educación superior mediante rescates de última hora, mesas de emergencia y negociaciones coyunturales cada cierre de año”, plantea Dialoga Mx, observatorio de políticas públicas, particularmente educativas.

Erick Juárez Pineda, director de proyectos de la organización, señaló a este medio que éste no es el primer año que varias universidades públicas estatales (Upes) enfrentan dificultades para pagar aguinaldos y deben recurrir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para negociaciones de última hora en busca de atender esa obligación.

Hace unos días, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y rectores de Upes con problemas financieros se reunieron con funcionarios de esa dependencia en busca de establecer una mesa de diálogo para atender el déficit de más de 50 mil millones y zanjar el pago de aguinaldos.

Juárez Pineda, especialista en educación, dijo que el alza de 1.8 por ciento “en términos reales, es disminución porque ni siquiera compensa la inflación” y no contribuirá a solucionar la falta de dinero de fines de año.

Para Dialoga Mx, “la situación financiera de las universidades públicas estatales en México ha alcanzado un punto crítico que ya no puede explicarse como problema administrativo aislado ni contingencia temporal. Lo que hoy se observa es la manifestación de una crisis estructural del modelo de financiamiento, agravada por decisiones presupuestales insuficientes, incumplimientos estatales reiterados y una ausencia prolongada de planeación de largo plazo.”