Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 7

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará con recursos por 28 mil 760 millones 904 mil pesos para 2026, y se confirma un aumento presupuestal para las instancias encargadas del nuevo sistema de justicia laboral.

Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el calendario del presupuesto autorizado para el próximo año, se muestra que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ejercerá una partida de mil 492 millones 372 mil pesos, lo cual contrasta con la reducción que sufrió este año, cuando contó con apenas 447 millones de pesos.

Además, están etiquetados más de 318 millones de pesos para la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que ejercerá entre junio y septiembre. En tanto, se canalizarán 85 millones 178 mil pesos a la Unidad de Trabajo Digno.

Durante 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro concentrará 87.5 por ciento del presupuesto total de la STPS, equivalente a 25 mil 173 millones de pesos. Este programa ha logrado capacitar a más de 3.4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan con una inversión acumulada de 158 mil millones de pesos en los recientes seis años.