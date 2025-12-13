Sufrirán recortes la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Conasami
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 7
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) contará con recursos por 28 mil 760 millones 904 mil pesos para 2026, y se confirma un aumento presupuestal para las instancias encargadas del nuevo sistema de justicia laboral.
Al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el calendario del presupuesto autorizado para el próximo año, se muestra que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ejercerá una partida de mil 492 millones 372 mil pesos, lo cual contrasta con la reducción que sufrió este año, cuando contó con apenas 447 millones de pesos.
Además, están etiquetados más de 318 millones de pesos para la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que ejercerá entre junio y septiembre. En tanto, se canalizarán 85 millones 178 mil pesos a la Unidad de Trabajo Digno.
Durante 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro concentrará 87.5 por ciento del presupuesto total de la STPS, equivalente a 25 mil 173 millones de pesos. Este programa ha logrado capacitar a más de 3.4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan con una inversión acumulada de 158 mil millones de pesos en los recientes seis años.
Para la Inspección Federal, instancia responsable de verificar las condiciones de trabajo, salud y seguridad en los centros laborales, se destinará una inversión de 22 millones 630 mil pesos. Esto representa una reducción respecto al año en curso, cuando se le asignaron 30 millones 602 mil pesos.
De acuerdo con el documento, también se asignaron 468 millones 199 mil pesos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual tiene por objetivo concluir con el rezago de asuntos pendientes, algunos con hasta 20 años sin resolver.
En contraste, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) contará con 167 millones 875 mil pesos, lo que representa un recorte de alrededor de 24 por ciento respecto a 2025, cuando tuvo más de 222 millones de pesos.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es otro rubro afectado, pues su presupuesto será de 27 millones 786 mil pesos, cifra inferior a la de este año, en el que se le asignaron 39 millones 251 mil pesos.