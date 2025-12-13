Carolina Gómez Mena

Empleados de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) experimentan “importante rezago salarial”, planteó Arturo León Velasco, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la institución (Situam), el cual alertó que con las alzas de los salarios mínimos en los años recientes, algunas percepciones del tabulador empiezan a quedarse atrás.

Respecto de dos emplazamientos presentados por el gremio para revisión salarial y contractual, detalló que “tenemos ahora una situación: por ley los salarios mínimos se incrementan a partir de enero 13 por ciento, y con esta alza nuestros salarios tabulares de los rangos más bajos ya se ven rebasados. El sindicato está identificando está situación en por los menos dos o tres rangos”.

Consideró que “necesitamos separar nuestros salarios tabulares de los incrementos a los salarios mínimos; esto es un elemento que va a permear en la mesa de negociación”.

Por ello y el rezago histórico de las percepciones, el Situam pide 30 por ciento de incremento a los salarios contractuales en todos los puestos y categorías de trabajadores administrativos y académicos.

Asimismo, demanda aumento “al tabulador del personal académico y administrativo de base de 20 por ciento sobre el alza que se otorgue a los salarios, tomando en cuenta a las instituciones del sector de educación superior que tienen percepciones con mayor retribución sobre el trabajo desempeñado, bajo la premisa: a trabajo igual, salario igual”, refiere la solicitud presentada ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México.

Entre las mejoras al contrato colectivo de trabajo (CCT) están aumentos a la prima vacacional de 56 a 80 por ciento, al vale mensual de despensa de mil 674 a 2 mil 661 pesos, a la ayuda anual a la labor docente de 740 a 3 mil 500 pesos y a permisos de paternidad de cinco a 10 días laborales.

León Velasco dijo que a los dos emplazamientos presentados (uno por incremento salarial y otro por mejoras al CCT), “estamos por presentar un tercero por incumplimiento o violaciones a cláusulas del CCT”. El plazo vence el 1º de febrero de 2026.

El líder sindical confió en que se tendrán que “encontrar las salidas necesarias para todos los temas que el sindicato ha presentado en los dos emplazamientos. Esperamos resultados positivos a las demandas”.