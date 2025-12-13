Jared Laureles

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 7

Al manifestar su rechazo a la iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral, presentada hace una semana, el Frente Nacional por las 40 Horas consideró que la propuesta “es un fraude” a la clase trabajadora y representa un retroceso para sus derechos.

En conferencia a las afueras de Palacio Nacional, integrantes de este colectivo señalaron que la iniciativa no establece los dos días de descanso obligatorios, una de las principales demandas relacionadas con la reforma.

De acuerdo con la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, remitida al Senado el 3 de diciembre pasado, conserva el modelo de un día de descanso por seis de trabajo: “Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

El Frente Nacional por las 40 Horas también acusó que la iniciativa legaliza las jornadas de 12 horas y horas extra que podrían alcanzar las 16 a cambio de un salario precario. Señaló que la iniciativa presidencial además elimina la palabra “sanción” y remplaza la frase “a disposición del patrón” por “desarrollar actividades subordinadas”. Esto, consideró, permite que la patronal pueda aprovecharse y quitar cualquier tiempo no efectivo, por lo cual de todos modos el trabajador está sujeto al lugar o tiempo laborado.