Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 6
Hace 10 días, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reprendieron en público al titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, José Luis Arévalo Romo, por actuar de forma unilateral, sobre todo en momentos en que el órgano debe cumplir con nuevas responsabilidades en la materia, y ayer el regaño tocó a la dirección de Capacitación y Educación Electoral (Deceyec), a cargo de Iliana Araceli Hernández, por no tener listos dos informes de programas, y haberlos reprogramado sin autorización.
La consejera Claudia Zavala señaló que hay faltas en por lo menos tres actividades, entre éstas, informes sobre la implementación de la estrategia de difusión de este año, la evaluación de campañas institucionales y otro reporte del comité editorial del INE.
Sin embargo, dijo durante la sesión de la comisión respectiva, la Deceyec pospuso para los primeros meses del año entrante la elaboración de estos documentos.
“Aquí sí tenemos que ser muy claros: los acuerdos para posponer alguna de las actividades que la comisión planea deben ser autorizados por la misma comisión. Es importante que las áreas tengan ese cuidado, respecto de quién puede hacer cada cosa en el ámbito institucional”, indicó.
Enseguida, la consejera Carla Humphrey se refirió también al “incumplimiento” de las actividades agendadas, como los informes del programa nacional del impulso a la participación política de mujeres y otro denominado Juventud Actúa, que se presentaron hasta hoy, pero debieron conocerse en esta comisión desde noviembre.
Pidió, además, que para enero se presente un análisis sobre el impacto presupuestal para el ejercicio fiscal de 2026 frente al recorte en las actividades y proyectos de la dirección ejecutiva en referencia.
La encargada de despacho de la Deceyec admitió las fallas, ofreció entregar un informe detallado sobre los retrasos y se comprometió a cumplir con las fechas en lo sucesivo, aunque Zavala le dijo que en lugar de emplear tiempo en un reporte de esa naturaleza concluyeran los otros, como es su deber.
“Lo que pido es que se ponga atención en el plan de trabajo”, insistió, porque están alineados con otras tareas. “El área no puede recalendarizar por sí misma”.
Esta comisión presentó la es-trategia de difusión 2026 para elevar la participación ciudadana en las elecciones.