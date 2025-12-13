Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 6

Hace 10 días, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reprendieron en público al titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, José Luis Arévalo Romo, por actuar de forma unilateral, sobre todo en momentos en que el órgano debe cumplir con nuevas responsabilidades en la materia, y ayer el regaño tocó a la dirección de Capacitación y Educación Electoral (Deceyec), a cargo de Iliana Araceli Hernández, por no tener listos dos informes de programas, y haberlos reprogramado sin autorización.

La consejera Claudia Zavala señaló que hay faltas en por lo menos tres actividades, entre éstas, informes sobre la implementación de la estrategia de difusión de este año, la evaluación de campañas institucionales y otro reporte del comité editorial del INE.

Sin embargo, dijo durante la sesión de la comisión respectiva, la Deceyec pospuso para los primeros meses del año entrante la elaboración de estos documentos.

“Aquí sí tenemos que ser muy claros: los acuerdos para posponer alguna de las actividades que la comisión planea deben ser autorizados por la misma comisión. Es importante que las áreas tengan ese cuidado, respecto de quién puede hacer cada cosa en el ámbito institucional”, indicó.