Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 6

Diez presidencias de organismos públicos locales electorales (Oples) dejaron ver que no asistirán a la reunión del próximo lunes en la cual la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, entregará a la comisión para la reforma electoral las sugerencias de los órganos estatales.

Ante esa declinación implícita y explícita, la secretaria Ejecutiva delINE, Claudia Arlett Espino, envió un oficio (INE/SE/3802/2025) para sugerir que si no acudirán los presidentes de las Oples, asistan los consejeros en representación del instituto comicial de su entidad.

Por tanto, el escrito está dirigido a las consejerías de los órganos electorales de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.

“Derivado de que algunas presidencias no tienen posibilidad de acudir o no se recibió su confirmación de asistencia a la reunión referida ante la comisión presidencial, en caso de considerarlo viable, solicitamos el acompañamiento de algunas consejerías integrantes de su organismo público electoral; para tal efecto, se solicita confirmación conforme al párrafo anterior, a más tardar el 12 de diciembre de 2025 a las 14 horas”, se lee en el escrito oficial.

De esta forma se reafirma que la propuesta central del INE, como rector del sistema nacional electoral, será entregada el 12 de enero del año próximo, en momentos en que la comisión presidencial para la reforma posiblemente lleve muy adelantada la confección de la iniciativa.

Lo anterior porque el cierre de las audiencias públicas ocurrió el pasado 10 de diciembre; en tanto, el grupo parlamentario de More-na dijo esta semana que podría haber un periodo extraordinario en enero para desahogar la reforma electoral, en caso de que la comisión concluya su trabajo en el mes en curso.