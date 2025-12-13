Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 5

La representante especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, Kajsa Ollongren, hará una visita oficial al país del 15 al 18 de diciembre para “reafirmar el compromiso de seguir trabajando junto con México en la defensa y promoción de los derechos humanos, tanto a nivel bilateral como multilateral”, informó ayer la delegación de la organización.

Durante su estancia en la Ciudad de México, Ollongren copresidirá, junto con el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, el 13º Diálogo de Alto Nivel Unión Europea-México sobre Derechos Humanos. Según un comunicado, en esta edición se dará continuidad a los encuentros previos y se abordará “una amplia agenda de temas relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos”.

Además, participará en la apertura del 11º Seminario de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos Unión Europea-México, un espacio que suele anteceder al Diálogo de Alto Nivel y que reúne a representantes de colectivos y especialistas.