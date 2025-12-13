Gustavo Castillo García

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 5

El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, reveló que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera en el Poder Judicial de la Federación (PJF), faltas graves de mantenimiento en inmuebles, carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional y puso en riesgo de no cubrirse la primera quincena de septiembre a 50 mil trabajadores; informó que ya dio vista de ello a la Contraloría.

Estamos “frente a un hecho histórico, se están extinguiendo en el Poder Judicial las personas e intereses que se creían intocables. Aquellas redes internas que sólo protegían y servían a unos cuantos y que desconocían las demandas de las personas juzgadoras y de la base trabajadora”, afirmó Vargas Solano al rendir su primer informe de labores, que abarca los primeros 100 días al frente del OAJ.

“Detectamos, entre otros problemas, un déficit de recursos financieros por casi 14 mil millones de pesos; una falta grave de mantenimiento en inmuebles y en los equipos multifuncionales de impresión y escaneo, así como una falta de coordinación entre las distintas áreas del extinto CJF”, añadió.

Presenciaron el informe los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representantes del Congreso de la Unión y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario afirmó que las anomalías detectadas iban en “detrimento de la impartición de la justicia federal”, ya que se puso en evidencia “que no se contaba con un tabulador de pago vigente, pues el extinto Consejo de la Judicatura decidió que el anterior tabulador feneció el 31 de agosto de 2025, poniendo en riesgo el pago de los salarios de más de 50 mil trabajadores a nivel nacional en la primera quincena de septiembre”.