Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 4
Las autoridades de Guatemala elevaron a ocho la cifra de víctimas mortales de los enfrentamientos, a principios de esta semana, en localidades próximas a la frontera con México entre dos grupos ligados al narcotráfico y afiliados a los rivales cárteles de Sinaloa y de Chiapas-Guatemala, lo que llevó a ambos países a emprender maniobras conjuntas.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ingresaron siete cadáveres a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos, luego de los ataques armados atribuidos al cártel de Sinaloa en seis municipios fronterizos con México, informó el medio local Prensa Libre.
El Inacif practicó necropsias a ocho cadáveres, todos correspondientes a hombres que murieron por heridas de arma de fuego.
Según fuentes oficiales, los cuerpos mostraban múltiples impactos y corresponden a víctimas de los enfrentamientos del 8 de diciembre. El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca señala que los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.
Un informe de la PNC detalla que los ataques, atribuidos al cártel de Sinaloa, se efectuaron de forma coordinada en distintos puntos de la frontera. En cada hecho participaron entre 10 y 15 individuos, presuntamente de Los Chapitos.
Agrega que los atacantes utilizaron drones para localizar y controlar a sus rivales. También se reportó el hallazgo de artefactos explosivos, lo que sugiere que algunos drones fueron usados para lanzar bombas.
Los combates, en los que resultó herido un soldado, han llevado a México y Guatemala a emprender maniobras conjuntas, además de que, según afirmó durante el anuncio el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, es habitual que las autoridades de ambos países intercambien información sobre la seguridad de la zona.
En la región es frecuente el trasiego de las organizaciones delictivas tanto para sus actividades ilícitas como para huir de las fuerzas mexicanas.
De la Redación, con información de Europa Press