Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 4

Las autoridades de Guatemala elevaron a ocho la cifra de víctimas mortales de los enfrentamientos, a principios de esta semana, en localidades próximas a la frontera con México entre dos grupos ligados al narcotráfico y afiliados a los rivales cárteles de Sinaloa y de Chiapas-Guatemala, lo que llevó a ambos países a emprender maniobras conjuntas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ingresaron siete cadáveres a la morgue de Huehuetenango y uno más a la de San Marcos, luego de los ataques armados atribuidos al cártel de Sinaloa en seis municipios fronterizos con México, informó el medio local Prensa Libre.

El Inacif practicó necropsias a ocho cadáveres, todos correspondientes a hombres que murieron por heridas de arma de fuego.

Según fuentes oficiales, los cuerpos mostraban múltiples impactos y corresponden a víctimas de los enfrentamientos del 8 de diciembre. El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca señala que los ataques ocurrieron en Nentón, Cuilco, Santa Ana Huista y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, San Marcos.