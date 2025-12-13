Gustavo Castillo García

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 4

Jacobo Reyes León, identificado como el cabecilla del grupo delictivo del cual forma parte el empresario y copropietario de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, solicitó la protección de la justicia federal para no ser detenido por los delitos de tráfico de armas, narcotráfico, robo de hidrocarburos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y comercialización ilícita de combustibles transportados de Estados Unidos y Guatemala en territorio nacional.

Al solicitante de amparo ante un juzgado federal se le impuso una prevención para que, “dentro del plazo de tres días (…), comparezca debidamente identificado a ratificar el contenido y firma del ocurso de cuenta. Ello con la finalidad de cerciorarse que el mismo fue suscrito efectivamente por la parte agraviada, dado que la firma constituye la manifestación de voluntad”, refiere el acuerdo publicado este viernes en el sistema del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Reyes León (considerado prófugo de la justicia) es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR), junto con Raúl Rocha Cantú, entre los líderes de la organización delictiva, de acuerdo con el contenido de la causa penal 495/2025, iniciada por un juzgado federal con sede en Querétaro.

De acuerdo con los registros del Poder Judicial de la Federación (PJF), en las investigaciones de la FGR se menciona que Jacobo Reyes León también es socio de un hombre identificado como Jorge Alberto Alberts, en “la empresa de seguridad que se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, llamada Valvón Servicios Integrales, quienes utilizan la citada empresa de seguridad para lavar dinero de otras organizaciones delictivas como La Unión y el cártel Jalisco Nueva Generación, además de que utilizando el giro de la empresa facilitan la compra y venta de armas, las remarcan y venden”.