Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 4

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y personal de la Fiscalía del Estado de Oaxaca detuvieron en el municipio de Ixhuatán al cabecilla regional de Los Cromos, célula delictiva vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuentes federales informaron que Alexis A, El Macannu, es “señalado por su presunta participación en actividades de distribución de armamento y su relación con diversos hechos de alto impacto en la región”. Fue identificado como jefe de plaza, distribuidor de armamento y de estar relacionado con secuestros y homicidios, incluido el asesinato de un elemento de la policía estatal en 2024.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y dosis de droga.