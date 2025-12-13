▲ Édgar Rodríguez es acusado de encabezar una célula dedicada al trasiego de armas y a la extorsión a comerciantes, ganaderos y empresarios de la región de la Laguna, en Coahuila y Durango. Foto SSPC

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 4

Édgar Rodríguez, El Limones, y cinco integrantes del grupo delictivo Los Cabrera, permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México, y será hoy cuando se realice la imputación de cargos en su contra, luego de que un juez federal decretara que su detención fue legal.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en la cual el Ministerio Público Federal no pudo realizar la imputación ante la exigencia de los seis integrantes del grupo delictivo Los Cabrera de contar con sus abogados particulares, situación que se resolverá hoy, cuando los litigantes asuman oficialmente la defensa de sus clientes.

Los acusados fueron identificados como Édgar Rodríguez, El Limones, cabecilla de esa célula criminal y presunto integrante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem); Guillermo R, Ángel G, Carlo B, Alexis H y Juan V.

Los seis fueron ingresados a El Altiplano tras haber sido detenidos en Durango el pasado 10 de diciembre como resultado de las acciones federales contra grupos delictivos.

Las autoridades federales informaron del traslado de El Limones, líder de esa célula dedicada, además de al trasiego de drogas, a extorsionar comerciantes, ganaderos y empresarios establecidos en la región de La Laguna, que se localiza en los estados de Coahuila y Durango.

Tras haberse integrado una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), fue ingresado al Cefereso número 1, donde comparecerá en las próximas horas ante un juez de control para que defina su situación jurídica.

El Limones fue detenido en días pasados en la avenida Victoria y calle 20 de Noviembre, zona centro.

El grupo de Los Cabrera forma parte de una de las facciones del cártel de Sinaloa.

Durante el operativo de captura se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.