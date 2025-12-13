De La Redacción

Sábado 13 de diciembre de 2025

Durante el día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el papa León XIV, en la cual le extendió una nueva invitación a visitar México, según informó la propia mandataria en un mensaje en redes sociales.

Acompañada de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, realizó la llamada al Vaticano desde sus oficinas en Palacio Nacional.

Sheinbaum comentó que el Papa “envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, apuntó en redes sociales.