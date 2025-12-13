Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 3
Durante el día de la Virgen de Guadalupe, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación telefónica con el papa León XIV, en la cual le extendió una nueva invitación a visitar México, según informó la propia mandataria en un mensaje en redes sociales.
Acompañada de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, realizó la llamada al Vaticano desde sus oficinas en Palacio Nacional.
Sheinbaum comentó que el Papa “envía bendiciones y saludos a todos en este día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que, más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen de Guadalupe es símbolo de identidad y paz para las y los mexicanos”, apuntó en redes sociales.
Es la segunda vez que el gobierno mexicano formaliza una invitación a León XIV, pues la primera vez ocurrió en el marco de las celebraciones del inicio del papado cuando, en representación de Sheinbaum, Rodríguez le extendió el deseo de que acudiera a nuestro país.
Desde que Juan Pablo II fuera el primer Papa en venir a México en enero de 1979, se han presentado giras del representante del Vaticano al país, incluidos cuatro viajes del propio Karol Wojtyla; una visita de Benedicto XVI y una más de Francisco.
Por otro lado, ayer por la tarde, la Presidenta inició una gira de trabajo de dos días por Chihuahua visitando la Base Aérea, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis. Hoy sostendrá un encuentro con comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara.