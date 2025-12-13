Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 3

Hace dos años, a punto de culminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el director Joaquín Guzmán Luna, descubrió lo que significaba para el entonces presidente la palabra fe, la cual “había sido una especie de faro que lo había guiado a lo largo de su vida”.

En el documental Soy un hombre de fe y convicciones, Guzmán Luna y su compañera Lourdes Rueda, “nos propusimos mostrar de una manera sensible, estética y ética cómo Andrés Manuel trasmitió también esa fe a sus personas más cercanas y a todo un pueblo”, explicó el realizador quien comentó que la música también ha sido clave en la vida y trayectoria del ex mandatario.

La recién estrenada cinta, de una hora y media de duración, que se realizó en coproducción con Sol y Sombra, Canal 14 y SPR, se transmitirá este sábado 13 a las 18 horas y martes 16 a las 23 horas por Canal Once; también se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma de YouTube desde el pasado 1º de diciembre y hasta ahora tiene alrededor de 48 mil vistas.

Sobre ello, Guzmán contó que se filmó “con testimonios de los más cercanos colaboradores de AMLO, así como de artistas y de la sociedad; siendo la columna vertebral intervenciones de Andrés Manuel en material de stock con imágenes filmadas de su despedida con el pueblo en diversos estados del país al final de su sexenio”.