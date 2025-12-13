Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 3
Hace dos años, a punto de culminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el director Joaquín Guzmán Luna, descubrió lo que significaba para el entonces presidente la palabra fe, la cual “había sido una especie de faro que lo había guiado a lo largo de su vida”.
En el documental Soy un hombre de fe y convicciones, Guzmán Luna y su compañera Lourdes Rueda, “nos propusimos mostrar de una manera sensible, estética y ética cómo Andrés Manuel trasmitió también esa fe a sus personas más cercanas y a todo un pueblo”, explicó el realizador quien comentó que la música también ha sido clave en la vida y trayectoria del ex mandatario.
La recién estrenada cinta, de una hora y media de duración, que se realizó en coproducción con Sol y Sombra, Canal 14 y SPR, se transmitirá este sábado 13 a las 18 horas y martes 16 a las 23 horas por Canal Once; también se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma de YouTube desde el pasado 1º de diciembre y hasta ahora tiene alrededor de 48 mil vistas.
Sobre ello, Guzmán contó que se filmó “con testimonios de los más cercanos colaboradores de AMLO, así como de artistas y de la sociedad; siendo la columna vertebral intervenciones de Andrés Manuel en material de stock con imágenes filmadas de su despedida con el pueblo en diversos estados del país al final de su sexenio”.
Durante el proceso, Guzmán Luna también indagó sobre el libro de cabecera del entonces presidente.
“Es uno de León Tolstoi titulado Esta es mi fe; leí el texto y me di cuenta de cómo para López Obrador dicha palabra es un especie de mantra; busqué entre sus discursos y en uno que ofrece en 2011, cuando se separa del PRD y crea Morena, afirmó: soy un hombre de fe y convicciones, y así es como precisamente inicia el documental y cuyo epígrafe refiere: La fe es la fuerza de la vida, si el hombre vive, es porque cree en algo.”
Sobre el documental, que “es muy emotivo y musical”, Guzmán Luna enfatizó: “Estoy muy satisfecho con este audiovisual porque no es un encargo; lo hicimos porque sí creemos en este hombre, en su verdad y convicción. A mí me toca hablar de la luz, porque de las manchas se encargan otras televisoras”.