▲ A decir de Trump, nuestro país debe más de 986 millones de metros cúbicos . Foto Afp

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 3

México y Estados Unidos alcanzaron ayer un entendimiento sobre la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, mediante el cual el gobierno mexicano se comprometió a liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir de la semana del 15 de diciembre, mientras continúan las negociaciones para la retribución oportuna del déficit excepcional del ciclo de agua anterior y con la intención de concluir un plan definitivo a más tardar el 31 de enero de 2026.

El volumen acordado es ligeramente superior a los 246 millones de metros cúbicos, cuya entrega inmediata exigió esta semana el presidente estadunidense Donald Trump, aunque se mantiene muy por debajo de los más de 986 millones de metros cúbicos que, según el mandatario, México adeuda en total por el Tratado de Aguas de 1944.

Este tratado estipula entregas de líquido mutuas, y que Estados Unidos cumplirá con su cantidad de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años. El último lustro concluyó en octubre de 2025.

El acuerdo se anunció luego de que el lunes pasado, Trump acusó a México de violar el tratado bilateral de aguas y advirtió que impondría un arancel de 5 por ciento a los productos mexicanos si el líquido no se entregaba de manera inmediata.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido que si bien México actúa bajo el principio de cumplir con los tratados internacionales, la defensa de los intereses nacionales y la garantía del abasto de agua para la población son la prioridad absoluta de su gobierno.

En un comunicado conjunto difundido anoche, ambos gobiernos señalaron que “han alcanzado un entendimiento sobre la gestión del agua para el ciclo actual y el déficit de agua del ciclo anterior bajo el Tratado de Aguas de 1944”, y reconocieron “la importancia crítica de las obligaciones de entrega de agua bajo el tratado y su impacto en nuestros ciudadanos”. También reafirmaron la necesidad de “aumentar el compromiso para mejorar la gestión oportuna del agua”.