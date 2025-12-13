A

l final de cuentas, de nada sirvieron las lágrimas de cocodrilo (ni la “indignación” de la mafia de intelectuales y comentócratas de derecha que la apoyaron) que allá por mayo de 2024 derramó mediática y profusamente frente a las cámaras de televisión en su intento por zafarse del fraude a la nación por ella cometido (del que ha obtenido pingües ganancias a lo largo de más de 21 años) y en su momento denunciado por el entonces director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza.

De nada, pues, porque el jueves pasado la Fiscalía General de la República (FGR), ya con Ernestina Godoy en el despacho principal, judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra (a favor de, en realidad) la Corrupción y la Impunidad (uno de los juguetes –y negocios– del junior Claudio X.), para que sea juzgada “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, a través del cual obtuvo una pensión vitalicia otorgada por Pemex, por alrededor de 125 mil pesos mensuales, tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004.

Casi 20 años después, en mayo de 2024, Oropeza Romero informó que el cónyuge ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración el 1º de junio de 2004 –durante el sexenio foxista–, de tal suerte que sólo colaboró en ese puesto directivo 129 días ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Como viuda, María Amparo Casar no tenía derecho a la citada pensión, toda vez que su cónyuge se suicidó (se lanzó de una ventana del piso 12 del edificio A de Pemex), hecho confirmado por los peritajes correspondientes. Sin embargo, ella de inmediato solicitó el pago del seguro de vida, ayuda de gastos funerarios, pensión post mortem (que involucraba a sus hijos) y –con la “ayuda” del impresentable Héctor Aguilar Camín– “convenció” a los entonces directivos (con Raúl Muñoz Leos a la cabeza, el mismo que con dinero de la empresa del Estado pagaba, entre tantas otras cosas, las cirugías plásticas de su esposa) de que Márquez Padilla murió por un “accidente de trabajo” para que pudiera cobrar la pensión y conexos, omitiendo el dictamen que resolvió suicidio.

Y Romero Oropeza denunció que “entonces (2004) el fraude a la nación ascendía a 17.6 millones de pesos. “Ahora (2024), supera 31 millones, en un caso de corrupción encabezado por quien dice combatirla”. Por ello, se cancelaron la pensión (125 mil pesos mensuales) y las prestaciones, y se le denunció penalmente.