Privatización de agua, amenaza en Mexquititlán
a privatización del agua amenaza su territorio y su supervivencia como pueblo originario, denunció el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco, en Querétaro, al tiempo que llamó a la sociedad y a organismos de derechos humanos a acompañar la defensa del pozo de agua de Barrio Cuarto, mientras esperan la resolución de un juicio de amparo.
El Concejo de Santiago Mexquititlán, que también es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi), sostiene que las autoridades mexicanas ignoran los derechos históricos y territoriales de los pueblos indígenas. “Nos conformamos como Concejo Autónomo para la defensa del territorio, desde la recuperación y el ejercicio de nuestros derechos históricos ancestrales de autonomía y autodeterminación”, explicaron en un comunicado.
La comunidad denunció la imposición de políticas neoliberales que han provocado despojo, sobre explotación y contaminación de sus fuentes de agua y acusaron que empresas privadas, inmobiliarias y agroindustrias operan con el respaldo de funcionarios públicos, mientras los mecanismos legales, como la Ley de Aguas Nacionales y reformas locales, legitiman la desigualdad y la privatización. “El agua es del pueblo y no del mal gobierno, el territorio es del pueblo y no del Estado”, advirtió la población organizada.
La comunidad ñhöñhö pidió enviar cartas de apoyo al juzgado séptimo de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo de Querétaro, y la creación de amicus curiae de expertos en gestión comunitaria del agua, antropología y derecho indígena. Además, solicitaron monitoreo, documentación y denuncia pública de los riesgos que enfrenta la comunidad, así como acciones que eviten el despojo y la contaminación de su territorio.
En Santiago Mexquiti-tlán reivindican su lengua, historia, vestimenta, ceremonias del agua con danzas, sonajas, violín y tambor. Han sobrevivido a pesar del racismo estructural y a la falta de justicia y advierten que seguirán de pie “hasta que la dignidad se haga costumbre”, frase que, por cierto, salió de Estela Hernández, hija de Jacinta, originarias de esta comunidad.