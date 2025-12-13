L

a privatización del agua amenaza su territorio y su supervivencia como pueblo originario, denunció el Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, Amealco, en Querétaro, al tiempo que llamó a la sociedad y a organismos de derechos humanos a acompañar la defensa del pozo de agua de Barrio Cuarto, mientras esperan la resolución de un juicio de amparo.

El Concejo de Santiago Mexquititlán, que también es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi), sostiene que las autoridades mexicanas ignoran los derechos históricos y territoriales de los pueblos indígenas. “Nos conformamos como Concejo Autónomo para la defensa del territorio, desde la recuperación y el ejercicio de nuestros derechos históricos ancestrales de autonomía y autodeterminación”, explicaron en un comunicado.

La comunidad denunció la imposición de políticas neoliberales que han provocado despojo, sobre explotación y contaminación de sus fuentes de agua y acusaron que empresas privadas, inmobiliarias y agroindustrias operan con el respaldo de funcionarios públicos, mientras los mecanismos legales, como la Ley de Aguas Nacionales y reformas locales, legitiman la desigualdad y la privatización. “El agua es del pueblo y no del mal gobierno, el territorio es del pueblo y no del Estado”, advirtió la población organizada.