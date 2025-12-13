Respecto al desalojo del Refugio Franciscano

esde hace más de medio siglo el Refugio Franciscano ha protegido a animales en desgracia. Sin embargo, su labor ha sido interrumpida y los mil 500 animales que ahí viven ya no tienen a sus cuidadores. A las 12:01 del jueves 11 de diciembre, la Fundación Haghenbeck desalojó a los empleados y se apoderó de las instalaciones rompiendo cerraduras y haciendo gala del uso de la fuerza pública. Ahora son responsables de la integridad de los animales que, asustados por los ruidos y las voces de tanta gente extraña, no dejan de ladrar. Necesitamos que se garantice su cuidado y su vida.

La Fundación Haghenbeck le está quitando a los animales 45 años de futuro, al violentar la voluntad de Don Antonio Haghenbeck de la Lama, quien fue el que le entregó al Refugio Franciscano este espacio en comodato por 99 años. Por codicia, hoy los integrantes de la Fundación lo traicionan a él y a su memoria.

La Fundación Haghenbeck miente. No se dejen engañar. Escuchen la versión del Refugio Franciscano en la cuenta de Instagram: refugio_franciscano_ac

Cristina Henríquez Bremer

Acerca de la reinserción social en los Ceferesos

Luego de leer el desplegado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana titulado “El Sistema Penitenciario Federal se fortalece con un enfoque de seguridad, reinserción y derechos humanos”, es necesario preguntarse sobre las acciones e indicadores que se han modificado para lograr efectivamente la reinserción de las personas presas en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), además de los mecanismos de refuerzo de la seguridad . Resaltan en un recuadro las actividades deportivas, culturales, educativas, laborales y de salud mental, sin mencionar la relación de la persona presa con su familia y amistades, algo indispensable para lograr la reinserción social.

Surge también la pregunta de si por fin hay un trato diferenciado entre las personas procesadas y sentenciadas conforme a la presunción de inocencia.

Desde que se crearon los Ceferesos, las autoridades y la normatividad señalan que se respetan los derechos humanos.

Pilar Noriega García

Sobre el salario mínimo de jubilados y las UMA

Con relación a la carta publicada el pasado miércoles 10 de diciembre en El Correo Ilustrado con el título El salario mínimo, los jubilados y el Issste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informa respecto al incremento de las pensiones otorgadas con anterioridad a la publicación de la Ley del Issste de 2007, con base en unidades de medida y actualización (UMA) y no en salario mínimo, lo siguiente: