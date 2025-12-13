Respecto al desalojo del Refugio Franciscano
esde hace más de medio siglo el Refugio Franciscano ha protegido a animales en desgracia. Sin embargo, su labor ha sido interrumpida y los mil 500 animales que ahí viven ya no tienen a sus cuidadores. A las 12:01 del jueves 11 de diciembre, la Fundación Haghenbeck desalojó a los empleados y se apoderó de las instalaciones rompiendo cerraduras y haciendo gala del uso de la fuerza pública. Ahora son responsables de la integridad de los animales que, asustados por los ruidos y las voces de tanta gente extraña, no dejan de ladrar. Necesitamos que se garantice su cuidado y su vida.
La Fundación Haghenbeck le está quitando a los animales 45 años de futuro, al violentar la voluntad de Don Antonio Haghenbeck de la Lama, quien fue el que le entregó al Refugio Franciscano este espacio en comodato por 99 años. Por codicia, hoy los integrantes de la Fundación lo traicionan a él y a su memoria.
La Fundación Haghenbeck miente. No se dejen engañar. Escuchen la versión del Refugio Franciscano en la cuenta de Instagram: refugio_franciscano_ac
Cristina Henríquez Bremer
Acerca de la reinserción social en los Ceferesos
Luego de leer el desplegado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana titulado “El Sistema Penitenciario Federal se fortalece con un enfoque de seguridad, reinserción y derechos humanos”, es necesario preguntarse sobre las acciones e indicadores que se han modificado para lograr efectivamente la reinserción de las personas presas en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), además de los mecanismos de refuerzo de la seguridad . Resaltan en un recuadro las actividades deportivas, culturales, educativas, laborales y de salud mental, sin mencionar la relación de la persona presa con su familia y amistades, algo indispensable para lograr la reinserción social.
Surge también la pregunta de si por fin hay un trato diferenciado entre las personas procesadas y sentenciadas conforme a la presunción de inocencia.
Desde que se crearon los Ceferesos, las autoridades y la normatividad señalan que se respetan los derechos humanos.
Pilar Noriega García
Sobre el salario mínimo de jubilados y las UMA
Con relación a la carta publicada el pasado miércoles 10 de diciembre en El Correo Ilustrado con el título El salario mínimo, los jubilados y el Issste, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) informa respecto al incremento de las pensiones otorgadas con anterioridad a la publicación de la Ley del Issste de 2007, con base en unidades de medida y actualización (UMA) y no en salario mínimo, lo siguiente:
Mediante la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se estableció que toda referencia al salario mínimo para fines distintos a su naturaleza laboral debe considerarse referida a la unidad de medida y actualización (UMA).
Asimismo, el 1º de diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia número 2027745, en la cual se establece que las pensiones del Issste otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de desindexación del salario mínimo deben cuantificarse con base en el valor de la UMA, y no en el salario mínimo. Dicha jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del 4 de diciembre de 2023.
Cabe señalar que la desindexación del salario mínimo permitió su incremento constante, sin vincularlo con otros cálculos ajenos; desde entonces no es utilizado para calcular otros salarios superiores a éste o cualquier otro asunto. Finalmente, la UMA se actualiza cada año conforme a la inflación.
En este contexto, al aplicar los incrementos a las pensiones conforme al marco normativo vigente y con base en la unidad de medida y actualización, el Issste cumple con los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que rigen la actuación del servicio público.
Unidad de Comunicación Social
Invitaciones
Posada de la resistencia
Invitamos hoy a la Posada-bazar de la resistencia en solidaridad con la doctora Belem Benítez, despedida del IMSS-Bienestar, a partir de las 16 horas en el Auditorio Maestro Agustín Ascensión Vázquez de la Sección 9, Belisario Domínguez 32. Contaremos con comida, música, danza y poesía.
Sección 9 Democrática CNTE, Fintras, Colectivo Trashumante