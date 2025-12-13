Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 20

Londres. El rey Carlos III anunció ayer que su tratamiento contra el cáncer se reducirá en 2026, en un mensaje que fue grabado y difundido en un programa de la televisión pública. “Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones de los médicos, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año”, anunció Carlos en un mensaje dentro de una campaña anual televisada destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer. Al monarca, que tiene 77 años de edad, le fue diagnosticado un cáncer en febrero de 2024, pero su naturaleza no fue comunicada públicamente.