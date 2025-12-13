Mundo
Ver día anteriorSábado 13 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Reducirán al rey Carlos III tratamiento contra el cáncer/
A nterior
 
Reducirán al rey Carlos III tratamiento contra el cáncer
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 20

Londres. El rey Carlos III anunció ayer que su tratamiento contra el cáncer se reducirá en 2026, en un mensaje que fue grabado y difundido en un programa de la televisión pública. “Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico precoz, una intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones de los médicos, mi propio programa de tratamiento contra el cáncer puede reducirse en el nuevo año”, anunció Carlos en un mensaje dentro de una campaña anual televisada destinada a recaudar fondos para la investigación del cáncer. Al monarca, que tiene 77 años de edad, le fue diagnosticado un cáncer en febrero de 2024, pero su naturaleza no fue comunicada públicamente.

A nterior