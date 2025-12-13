Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 20

Washington. Estados Unidos levantó ayer las sanciones contra Alexandre de Moraes, juez de la Suprema Corte brasileña, que encabezó el juicio por golpismo contra el ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las penas formaban parte de una serie de acciones punitivas contra Brasil por el presidente Donald Trump, quien calificó el juicio contra su aliado de “caza de brujas”. Moraes fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadunidense en julio y unos meses después fue incluida su esposa, Viviane Barci de Moraes. Las sanciones contra la pareja fueron levantadas tras esfuerzos para reparar los lazos diplomáticos entre Brasilia y Washington.