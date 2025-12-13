Mundo
Ver día anteriorSábado 13 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/13. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/EU levanta sanciones contra juez del caso Bolsonaro/
A nterior
S iguiente
 
EU levanta sanciones contra juez del caso Bolsonaro
 
Periódico La Jornada
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 20

Washington. Estados Unidos levantó ayer las sanciones contra Alexandre de Moraes, juez de la Suprema Corte brasileña, que encabezó el juicio por golpismo contra el ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las penas formaban parte de una serie de acciones punitivas contra Brasil por el presidente Donald Trump, quien calificó el juicio contra su aliado de “caza de brujas”. Moraes fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadunidense en julio y unos meses después fue incluida su esposa, Viviane Barci de Moraes. Las sanciones contra la pareja fueron levantadas tras esfuerzos para reparar los lazos diplomáticos entre Brasilia y Washington.

A nterior
S iguiente