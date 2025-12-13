Afp

La Paz., Un juez de Bolivia ordenó ayer la reclusión preventiva de cinco meses al ex presidente Luis Arce en una prisión de La Paz, mientras la fiscalía investiga su presunta participación en un caso de corrupción. Arce, economista de 62 años, fue detenido esta semana tras dejar el poder el 8 de noviembre. Se le imputan delitos de “incumplimiento de deberes” y “conducta anti económica”. La fiscalía afirmó que cuando fue ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019) autorizó transferencias de dinero público a cuentas de dirigentes campesinos para el desarrollo de proyectos agrícolas que quedaron inconclusos.