Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 20

Santiago. En Chile, la militante comunista Jeannette Jara, abanderada de la centroizquierda que en noviembre ganó la primera vuelta presidencial (26.9 por ciento), y el republicano pinochetista José Antonio Kast (23.9 por ciento) cerraron sus respectivas campañas de cara a la segunda vuelta de mañana, a la cual el conservador llega con aparente ventaja.

Ese favoritismo se sustenta en que la suma de votos que el 16 de noviembre obtuvieron los tres candidatos derechistas en competencia, alcanzó 51 por ciento; y a que quien llegó tercero, el populista Franco Parisi (19.7 por ciento) llamó a votar “nulo” en el balotaje.

Jara concluyó su campaña en la ciudad de Coquimbo, 450 kilómetros al norte de la capital chilena, donde, ante unos 20 mil partidarios, llamó a no dejarse arrastrar por la campaña de miedo que atribuyó a Kast, a defender las conquistas sociales que, estima, el ultraderechista pondría en riesgo en una eventual presidencia.

“Coquimbo sabe que nada llega por azar (…). Por eso es tan importante defender lo conquistado. Y así como tenemos derechos sociales, también tenemos derechos laborales que defender”, expresó.

Proclamó también que “las 40 horas se defienden, no se tocan”, en alusión a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales que ella logró aprobar cuando fue ministra del Trabajo, pese al voto en contra de los republicanos de Kast.