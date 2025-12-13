El aspirante conservador José Antonio Kast acusa al gobierno de “destruir todo” // Las 40 horas laborales no se tocan, defiende la candidata comunista Jannette Jara
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 20
Santiago. En Chile, la militante comunista Jeannette Jara, abanderada de la centroizquierda que en noviembre ganó la primera vuelta presidencial (26.9 por ciento), y el republicano pinochetista José Antonio Kast (23.9 por ciento) cerraron sus respectivas campañas de cara a la segunda vuelta de mañana, a la cual el conservador llega con aparente ventaja.
Ese favoritismo se sustenta en que la suma de votos que el 16 de noviembre obtuvieron los tres candidatos derechistas en competencia, alcanzó 51 por ciento; y a que quien llegó tercero, el populista Franco Parisi (19.7 por ciento) llamó a votar “nulo” en el balotaje.
Jara concluyó su campaña en la ciudad de Coquimbo, 450 kilómetros al norte de la capital chilena, donde, ante unos 20 mil partidarios, llamó a no dejarse arrastrar por la campaña de miedo que atribuyó a Kast, a defender las conquistas sociales que, estima, el ultraderechista pondría en riesgo en una eventual presidencia.
“Coquimbo sabe que nada llega por azar (…). Por eso es tan importante defender lo conquistado. Y así como tenemos derechos sociales, también tenemos derechos laborales que defender”, expresó.
Proclamó también que “las 40 horas se defienden, no se tocan”, en alusión a la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales que ella logró aprobar cuando fue ministra del Trabajo, pese al voto en contra de los republicanos de Kast.
“También para combatir los abusos y la corrupción. Todos los delitos van a ser perseguidos en mi mandato, y las penas las cumplirán los delincuentes, sea que tengan 30 años o 70 años”, afirmó, aludiendo a la intención no negada por Kast de poner en libertad a condenados por delitos de lesa humanidad.
Kast cerró campaña en Temuco, 600 kilómetros al sur de Santiago, donde se esmeró en asociar a Jara como continuadora de la administración de Gabriel Boric, al cual no ha dejado de atacar.
“Este gobierno lo tuvo todo para hacer las cosas bien. No les faltó nada, no tuvo pandemia, no tuvo un estallido (social). Prometió solucionar todo y lo destruyó todo. Fueron capaces de destruir la educación en Chile, de destruir la pensión de salud, de quitarle el sueño de la casa propia a millones de chilenos”, dijo.
Se estima que unos 8.5 millones de electores sufragarán el domingo, de los casi 15 millones obligados a hacerlo, bajo la ley chilena.