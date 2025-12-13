Argumenta mal uso del llamado “parole”
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 19
Washington. El gobierno estadunidense suspendió los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que tenían permiso de residencia temporal, conocido como “parole”.
“Este gobierno pone fin al abuso del parole humanitario que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional” de solicitud de reunificación, que posibilita traer a familiares a vivir al país, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.
El DHS anunció que “pasa a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso”.
Usó como justificación que “el deseo de reunir a las familias no supera la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública”.
Los programas dedicados a Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras fueron implementados en 2023, cuando el demócrata Joe Biden era presidente de Estados Unidos.
Los de Cuba y Haití databan de 2007 y 2014, respectivamente, y fueron actualizados en agosto de 2023.
“‘Parole’ es por definición temporal, y por sí solo no constituye una base para obtener ningún estatus migratorio, ni equivale a una admisión en Estados Unidos” recalcó el DHS.
Asimismo, Washington retiró el estatus de protección temporal a los migrantes de Etiopía.
El DHS se congratuló esta semana de haber logrado la salida del país de más de 2.5 millones de inmigrantes ilegales, entre deportaciones forzadas, cifradas en 605 mil, y cerca de 1.9 millones de salidas voluntarias.
Usan fondos del Pentágono para perseguir migrantes
El gobierno del magnate republicano desvió 2 mil millones de dólares del Pentágono para financiar su cacería de migrantes y tiene planes de duplicar esa cifra en el próximo año fiscal, reveló un informe publicado por legisladores demócratas revisado por The Intercept.
El texto detalló que el Pentágono había asignado al menos mil 300 millones de dólares para recursos y despliegue de tropas en la frontera, 420 millones para la detención de inmigrantes en instalaciones militares en el país y en el extranjero, 258 millones para el despliegue de tropas en Los Ángeles, Portland y Chicago, y 40.3 millones para vuelos de deportación.
Por otra parte, el director del Centro Nacional contra el Terrorismo, Joe Kent, aseguró, sin aportar ninguna prueba, que “18 mil terroristas conocidos o sospechosos”, ingresaron a Estados Unidos durante la administración del ex presidente demócrata Joe Biden.
Kent afirmó también que de ellos, 2 mil “terroristas conocidos o sospechosos”, que su agencia identificó, llegaron como parte de las operaciones de transporte aéreo desde Afganistán, promovidas por Biden después de que ordenó, en agosto de 2021, el retiro de las tropas estadunidenses tras 20 años de ocupación.
Trump anuncia creación de la “visa platino”
El presidente Donald Trump anunció los preparativos para presentar una tarjeta “platino”, que concederá a sus poseedores “la posibilidad de pasarse hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos sobre ingresos procedentes del exterior”, a cambio de una “contribución” de 5 millones de dólares.
El anuncio fue realizado en paralelo con el aviso del inicio de la venta esta semana de su prometida “tarjeta dorada”, que ofrece estatus legal y un eventual camino hacia la ciudadanía estadunidense para individuos que paguen un millón de dólares, y para corporaciones que desembolsen el doble por cada empleado nacido en el extranjero.
Trump presentó estas iniciativas como una forma para que Estados Unidos atraiga y retenga talento de alto nivel, todo mientras genera ingresos para las arcas federales.