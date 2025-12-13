Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 19

Washington. El gobierno estadunidense suspendió los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que tenían permiso de residencia temporal, conocido como “parole”.

“Este gobierno pone fin al abuso del parole humanitario que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional” de solicitud de reunificación, que posibilita traer a familiares a vivir al país, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El DHS anunció que “pasa a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso”.

Usó como justificación que “el deseo de reunir a las familias no supera la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Los programas dedicados a Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras fueron implementados en 2023, cuando el demócrata Joe Biden era presidente de Estados Unidos.

Los de Cuba y Haití databan de 2007 y 2014, respectivamente, y fueron actualizados en agosto de 2023.

“‘Parole’ es por definición temporal, y por sí solo no constituye una base para obtener ningún estatus migratorio, ni equivale a una admisión en Estados Unidos” recalcó el DHS.

Asimismo, Washington retiró el estatus de protección temporal a los migrantes de Etiopía.

El DHS se congratuló esta semana de haber logrado la salida del país de más de 2.5 millones de inmigrantes ilegales, entre deportaciones forzadas, cifradas en 605 mil, y cerca de 1.9 millones de salidas voluntarias.

Usan fondos del Pentágono para perseguir migrantes

El gobierno del magnate republicano desvió 2 mil millones de dólares del Pentágono para financiar su cacería de migrantes y tiene planes de duplicar esa cifra en el próximo año fiscal, reveló un informe publicado por legisladores demócratas revisado por The Intercept.