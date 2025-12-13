El mandatario estadunidense posa con mujeres en dos imágenes y en una más está con el depredador sexual
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 19
Washington. Un total de 19 nuevas imágenes propiedad del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluidas fotos del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rodeado por mujeres, y otras figuras públicas como el ex mandatario Bill Clinton o el cineasta Woody Allen, fueron publicadas ayer por los demócratas del Comité de Supervisión del Congreso.
El mandatario republicano aparece en tres de las 19 fotos compartidas por el comité, que informó que está revisando más de 95 mil imágenes del patrimonio del depredador sexual, quien mantuvo una cercana relación con el magnate republicano.
En una foto en blanco y negro, Trump aparece sonriendo junto a cinco mujeres ataviadas con collares de flores, cuyos rostros fueron difuminados. Una segunda imagen lo muestra de pie junto a Epstein, y en la tercera se le ve sentado junto a otra mujer, cuyo rostro también está borrado, con una corbata roja aflojada. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes.
Los congresistas demócratas señalaron que ocultaron los rostros de las mujeres para proteger sus identidades en calidad de víctimas.
Las fotos también registraron juguetes sexuales, así como un “condón Trump” de 4.50 dólares cuyo empaque está ilustrado con la cara del jefe de la Casa Blanca y la frase en mayúsculas “¡soy enoooorme!”.
El ex presidente demócrata Bill Clinton, el ex asesor de Trump Steve Bannon, el magnate tecnológico Bill Gates, el ex secretario del Tesoro y ex presidente de Harvard, Larry Summers, al igual que el actor y director Woody Allen, también aparecen en el nuevo paquete de archivos revelado.
A Clinton se le ve en una foto con Epstein y su ex pareja y cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y otros delitos.
“Estas perturbadoras fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, puntualizó en un comunicado el representante de California Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité.
“No descansaremos hasta que el pueblo estadunidense sepa la verdad. El Departamento de Justicia debe hacer públicos todos los archivos ya”, agregó.
Buscan crear “una falsa narrativa”, acusa el gobierno
La Casa Blanca acusó a los demócratas de publicar fotos “seleccionadas” propiedad de Epstein “para intentar crear una narrativa falsa”.
“El engaño demócrata contra el presidente Trump ha sido desmentido repetidamente”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la residencia presidencial.
El nuevo lote de fotos fue expuesto semanas después de que el comité publicó miles de documentos, incluidos correos electrónicos enviados por Epstein a varias figuras poderosas entre 2011 y 2019. Esas figuras incluían abogados, periodistas, entre muchos otros.
En los mensajes, Epstein afirmó que Trump “sabía sobre las niñas” y que “pasó horas en mi casa” con una víctima de tráfico sexual.
“Sé lo sucio que es Donald”, escribió Epstein en otro correo.
Trump y Epstein fueron amigos durante la década de 1990 y principios de 2000, pero el republicano asegura que rompió sus lazos antes de que el financiero se declarara culpable de cargos de prostitución.
El presidente estadunidense niega sistemáticamente conocer algo respecto a los abusos y el tráfico sexual de menores por parte del financiero, quien se suicidó en prisión en agosto de 2019.
El Congreso ordenó al Departamento de Justicia publicar antes del 19 de diciembre sus archivos sobre la extensa investigación al delincuente sexual.