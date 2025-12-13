▲ Condones con el rostro del presidente forman parte de la colección de instantáneas del extinto pederasta. Foto Afp

Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 19

Washington. Un total de 19 nuevas imágenes propiedad del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluidas fotos del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rodeado por mujeres, y otras figuras públicas como el ex mandatario Bill Clinton o el cineasta Woody Allen, fueron publicadas ayer por los demócratas del Comité de Supervisión del Congreso.

El mandatario republicano aparece en tres de las 19 fotos compartidas por el comité, que informó que está revisando más de 95 mil imágenes del patrimonio del depredador sexual, quien mantuvo una cercana relación con el magnate republicano.

En una foto en blanco y negro, Trump aparece sonriendo junto a cinco mujeres ataviadas con collares de flores, cuyos rostros fueron difuminados. Una segunda imagen lo muestra de pie junto a Epstein, y en la tercera se le ve sentado junto a otra mujer, cuyo rostro también está borrado, con una corbata roja aflojada. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las imágenes.

Los congresistas demócratas señalaron que ocultaron los rostros de las mujeres para proteger sus identidades en calidad de víctimas.

Las fotos también registraron juguetes sexuales, así como un “condón Trump” de 4.50 dólares cuyo empaque está ilustrado con la cara del jefe de la Casa Blanca y la frase en mayúsculas “¡soy enoooorme!”.

El ex presidente demócrata Bill Clinton, el ex asesor de Trump Steve Bannon, el magnate tecnológico Bill Gates, el ex secretario del Tesoro y ex presidente de Harvard, Larry Summers, al igual que el actor y director Woody Allen, también aparecen en el nuevo paquete de archivos revelado.

A Clinton se le ve en una foto con Epstein y su ex pareja y cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores y otros delitos.

“Estas perturbadoras fotos plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”, puntualizó en un comunicado el representante de California Robert García, el demócrata de mayor rango en el comité.