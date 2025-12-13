Europa Press, Dpa, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 18

Madrid. La Unión Europea (UE) inmovilizó ayer indefinidamente casi 246 mil 677 millones de dólares de activos rusos congelados en suelo europeo, con los cuales pretende financiar el “préstamo de reparación” a Ucrania.

“Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-27”, apuntó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un mensaje en redes sociales.

“Estamos enviando una fuerte señal a Rusia: mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costos para Rusia seguirán aumentando”, advirtió por su parte Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

En tanto, el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea a partir de enero de 2027.

“Está estipulado, pero es un tema de negociación, y los estadunidenses están a favor”, declaró una fuente anónima a Afp.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que aún quedan muchos temas pendientes para poner fin al conflicto en la región. “Las conversaciones están siendo muy intensas estos días”, declaró. Las garantías de seguridad tienen como elemento más importante el fortalecimiento duradero del ejército ucranio, subrayó.