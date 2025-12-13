Sputnik, Afp y Europa Press

Asjabad. El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó ayer el respaldo de Moscú al programa nuclear de Teherán, especialmente en el marco del trabajo en la Organización de Naciones Unidas (ONU), durante una reunión con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian.

“Estamos en un contacto estrecho sobre todos los temas clave de la agenda internacional, incluido todo lo relacionado con el programa nuclear iraní. Conocen bien nuestra postura, apoyamos a Irán” en la ONU, sostuvo Putin.

El encuentro fue en Asjabad, a donde el mandatario ruso viajó para participar en un foro dedicado al Año Internacional de la Paz y la Confianza, al Día Internacional de la Neutralidad y al 30 aniversario del estatus de neutralidad permanente de Turkmenistán.

Teherán arresta a Nobel de la Paz 2023

Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron de forma “violenta” a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante una ceremonia en recuerdo de un abogado asesinado.

“La Fundación Narges hace un llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos las personas detenidas durante su asistencia a la ceremonia de conmemoración para mostrar su respeto y demostrar solidaridad. Su detención constituye una grave violación de sus derechos fundamentales”, sentenció la organización.