Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 18

Gaza. La crisis humanitaria en Gaza se agravó ayer por los estragos que ocasionó la tormenta Byron, que dejó al menos 14 personas fallecidas y varias resultaron heridas a consecuencia del frío y las lluvias que azotan al enclave.

De acuerdo con informaciones de la agencia palestina de noticias Wafa, dos niños fallecieron por las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza.

La mayoría de las víctimas mortales se concentran en Beit Lahiya, donde se derrumbó una casa, mientras que al menos dos perecieron por la caída de un muro en la ciudad de Gaza y en el campo de desplazados de Al Shati, donde también edificios que fueron bombardeados colapsaron debido a las lluvias y provocaron la muerte de dos residentes que se habían refugiado allí en busca de un lugar seco.

Algunos gazatíes consideran que “tras las inundaciones ha comenzado una nueva guerra” que los obliga a huir de sus precarios refugios por miedo a ahogarse, reportó Al Jazeera.

“Los sucesivos derrumbes de casas bombardeadas durante la guerra de exterminio en la franja de Gaza, causados por la tormenta, y las muertes resultantes, reflejan la escala sin precedentes del desastre humanitario dejado por esta criminal guerra sionista”, indicó en un comunicado Hazem Qasem, vocero de Hamas, y añadió que muestran “el fracaso del sistema internacional a la hora de ofrecer ayuda en la franja”.

Países vecinos expresan su apoyo a Unrwa

Los países de Medio Oriente y Asia reafirmaron su apoyo a la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa) “ante la crisis sin precedentes” en el enclave palestino, al tiempo que condenaron el asalto del 8 de diciembre a la sede de la agencia en Jerusalén por parte de fuerzas israelíes.