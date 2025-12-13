Las fuertes lluvias han causado el desplome de viviendas
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 18
Gaza. La crisis humanitaria en Gaza se agravó ayer por los estragos que ocasionó la tormenta Byron, que dejó al menos 14 personas fallecidas y varias resultaron heridas a consecuencia del frío y las lluvias que azotan al enclave.
De acuerdo con informaciones de la agencia palestina de noticias Wafa, dos niños fallecieron por las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza.
La mayoría de las víctimas mortales se concentran en Beit Lahiya, donde se derrumbó una casa, mientras que al menos dos perecieron por la caída de un muro en la ciudad de Gaza y en el campo de desplazados de Al Shati, donde también edificios que fueron bombardeados colapsaron debido a las lluvias y provocaron la muerte de dos residentes que se habían refugiado allí en busca de un lugar seco.
Algunos gazatíes consideran que “tras las inundaciones ha comenzado una nueva guerra” que los obliga a huir de sus precarios refugios por miedo a ahogarse, reportó Al Jazeera.
“Los sucesivos derrumbes de casas bombardeadas durante la guerra de exterminio en la franja de Gaza, causados por la tormenta, y las muertes resultantes, reflejan la escala sin precedentes del desastre humanitario dejado por esta criminal guerra sionista”, indicó en un comunicado Hazem Qasem, vocero de Hamas, y añadió que muestran “el fracaso del sistema internacional a la hora de ofrecer ayuda en la franja”.
Países vecinos expresan su apoyo a Unrwa
Los países de Medio Oriente y Asia reafirmaron su apoyo a la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa) “ante la crisis sin precedentes” en el enclave palestino, al tiempo que condenaron el asalto del 8 de diciembre a la sede de la agencia en Jerusalén por parte de fuerzas israelíes.
Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto reafirmaron el “papel indispensable” de la Unrwa en la protección de los derechos y el bienestar de los refugiados palestinos”, remarcando que “durante décadas ha cumplido un mandato único que le confió la comunidad internacional: brindar protección, educación, atención médica, servicios sociales y ayuda de emergencia a millones de refugiados palestinos”.
En un comunicado conjunto, también subrayaron que “el papel de la Unrwa es irremplazable. Ninguna otra entidad posee la infraestructura, la experiencia y la presencia sobre el terreno necesarias para atender las necesidades de los refugiados palestinos ni para garantizar la continuidad de los servicios a la escala necesaria”.
Israel legaliza asentamientos en Cisjordania reocupada
En un aumento de su ofensiva, el gabinete israelí aprobó una propuesta presentada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y por el titular de Defensa, Israel Katz, para legalizar 19 asentamientos ubicados en el norte de Cisjordania reocupada.
El jefe de la comisión palestina de resistencia al muro y al asentamiento, Muayad Shaban, señaló en un comunicado que esta decisión supone “una peligrosa escalada que revela las verdaderas intenciones del gobierno de ocupación (israelí) de afianzar el sistema de anexión, el apartheid y la judaización completa” de Palestina.