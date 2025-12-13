Ángel González

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 17

Caracas. El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de la Defensa de Venezuela, denunció ayer que “se pretende cerrar el Caribe (para beneficiar) a los intereses de Estados Unidos” y dominar políticamente los estados, así como robarse y apropiarse de los recursos naturales del hemisferio. En consecuencia, advirtió que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) analiza todos esos elementos y están dispuestos a defender el concepto de soberanía. “Nosotros no nos vamos a rendir”, aseguró.

Padrino envió un mensaje al pueblo estadunidense advirtiendo que Washington pretende “aquí, en este hemisferio occidental, hacer una guerra en Latinoamérica y en el Caribe”. Llamó a la reflexión sobre la intención de la Casa Blanca de “nuevamente devolver en sacos y bolsas negras y en urnas a ciudadanos contribuyentes, jóvenes de la sociedad norteamericana”.

Asimismo, aseguró que la FANB y el pueblo venezolano están “más unidos que nunca” y que los estadunidenses “deben escuchar el clamor de paz, de sindéresis, de la necesidad de resolver los conflictos por medio del diálogo” que sale desde Venezuela.

Padrino explicó que Estados Unidos está haciendo un “repliegue estratégico” para concentrarse en América Latina “en detrimento de la soberanía de los estados, del respeto a las naciones y a sus democracias”.

Estas declaraciones se producen luego de la intensificación de la arremetida estadunidense contra Venezuela esta semana, con el secuestro de un barco que transportaba un millón 900 mil barriles de petróleo venezolano en aguas del Caribe y la sanción a seis navieras que operan para comercializar el crudo de Caracas.

Todo esto se suma al despliegue militar de más de 15 mil tropas y una decena de barcos de guerra que apuntan directamente a Venezuela.