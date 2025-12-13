Dejan sin vida en su bañera al director del DIF de El Salto Jalisco
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 23
Cuatro jóvenes fueron asesinados y dos más resultaron lesionados durante un ataque armado perpetrado la madrugada de ayer afuera de una casa ubicada en la colonia Morelos, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Además, dos hombres murieron y otras dos personas quedaron heridas, entre ellas una mujer, luego que sujetos que circulaban en motocicletas dispararon en la colonia 18 de Agosto, en Apaseo El Alto.
Por otra parte, una fémina y un varón fueron privados de la vida en León y Salamanca, respectivamente, añadió la FGE. De los hechos no se han establecido los posibles móviles.
En Jalisco, Enrique Estrada Jiménez, director del sistema DIF en el municipio de El Salto, fue encontrado sin vida en la bañera de su domicilio, en la colonia Parques del Castillo, según fuentes policiales.
De acuerdo con datos preliminares, el funcionario, de 27 años, tenía una herida en la cabeza producida por arma de fuego y otras con arma punzocortante.
Según el reporte preliminar, la noche del jueves Estrada Jiménez tuvo una reunión con una o dos personas, y durante la madrugada los vecinos escucharon ruidos de golpes, por lo que pidieron apoyo de la policía municipal. Los agentes que acudieron al domicilio hallaron el cuerpo del funcionario, además de una ojiva de calibre 9 milímetros.
En Veracruz, dos hombres fueron ultimados ayer cuando circulaban en un vehículo por la carretera de Tantoyuca, frente a los almacenes Limón, en el norte del estado.
La fiscalía estatal realizó el levantamiento de los cadáveres y se encargó de buscar los indicios correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación.
Policías de Coatepec son acusados de extorsión
Tres elementos de la Policía Municipal de Coatepec, municipio de la zona centro del estado, fueron arrestados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, informó la autoridad estatal.
Los uniformados fueron identificados como Cristian N, Jaime N y José N, quienes el pasado 6 de diciembre habrían exigido dinero a un sujeto a cambio de no detenerlo por presunta tala ilegal de árboles.
En Puebla, autoridades federales y estatales confirmaron la detención de dos presuntos extorsionadores, con indicios de estar relacionados con el grupo criminal La Familia Michoacana, en locales del Mercado Morelos, en la capital de la entidad.