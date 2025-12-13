De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 23

Cuatro jóvenes fueron asesinados y dos más resultaron lesionados durante un ataque armado perpetrado la madrugada de ayer afuera de una casa ubicada en la colonia Morelos, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, dos hombres murieron y otras dos personas quedaron heridas, entre ellas una mujer, luego que sujetos que circulaban en motocicletas dispararon en la colonia 18 de Agosto, en Apaseo El Alto.

Por otra parte, una fémina y un varón fueron privados de la vida en León y Salamanca, respectivamente, añadió la FGE. De los hechos no se han establecido los posibles móviles.

En Jalisco, Enrique Estrada Jiménez, director del sistema DIF en el municipio de El Salto, fue encontrado sin vida en la bañera de su domicilio, en la colonia Parques del Castillo, según fuentes policiales.

De acuerdo con datos preliminares, el funcionario, de 27 años, tenía una herida en la cabeza producida por arma de fuego y otras con arma punzocortante.

Según el reporte preliminar, la noche del jueves Estrada Jiménez tuvo una reunión con una o dos personas, y durante la madrugada los vecinos escucharon ruidos de golpes, por lo que pidieron apoyo de la policía municipal. Los agentes que acudieron al domicilio hallaron el cuerpo del funcionario, además de una ojiva de calibre 9 milímetros.