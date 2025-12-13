En Morelos, por accidente, explota camioneta en el atrio de una iglesia
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 23
Trece personas resultaron heridas por dos explosiones de pirotecnia durante los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe en Chiapas y Guanajuato; en Morelos, una camioneta que transportaba cohetes estalló en el atrio de la iglesia de Acamilpa, Tlaltizapán, informaron autoridades.
Protección Civil de Chiapas reportó que el percance, que dejó ocho lesionados y daños a dos inmuebles –incluida la parroquia de Guadalupe, en la comunidad Ángel Albino Corzo, del municipio de La Trinitaria– se suscitó cuando los fuegos artificiales se encendieron accidentalmente por veladoras que estaban cerca del sitio.
“El incidente se originó por la detonación de tres paquetes (aproximadamente 108 docenas de cohetes) que se encontraban en un área cerrada y en proximidad a veladoras. El calor generado provocó la explosión instantánea”, detalló la autoridad.
Daños estructurales
Hubo daños estructurales en dos cuartos, expuso el reporte, así como paredes agrietadas y ventanales rotos. Personal Protección Civil que acudió a proporcionar auxilio procedió a cerrar el área y a demoler una bodega en riesgo de colapso.
En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad de León informó que tres adultos y dos menores quedaron heridos tras estallar pirotecnia en la camioneta en la que viajaban.
El accidente ocurrió en la calle Calcopirita esquina Aristóteles, en la colonia Centro Familiar La Soledad.
La dependencia explicó que el vehículo, cargado con cohetes y luces, participaba en una caravana que se efectuaba por el Día de la Virgen de Guadalupe.
Los lesionados fueron identificados como Abraham, de 36 años; Paloma, de 17; Dulce Denisse, de 12; Cristian Isidro, de 26, y Carlos David, de 34. Las menores fueron atendidas en el Hospital Pediátrico y dadas de alta casi de inmediato, indicó el secretario de Salud, Gabriel Cortes Alcalá.
Asimismo, el joven de 26 años fue llevado al Hospital Regional de León, porque sufrió quemaduras de segundo grado.
En tanto, la policía arrestó a Jorge Ulises, de 35 años, por su probable responsabilidad en el siniestro.
En Morelos, la explosión de la unidad que llevaba cohetes ocurrió alrededor de las 22 horas del jueves, cuando los feligreses celebraban una misa.
Se presume que en el momento en el que fueron lanzados los primeros fuegos artificiales de la jornada guadalupana, una chispa cayó sobre la camioneta referida, lo que generó el estallido.
El estruendo causó alarma entre los creyentes, pero debido a que el automotor estaba lejos de las personas, no hubo lesionados, señaló la autoridad.