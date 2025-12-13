Édgar H. Clemente, Carlos García y Rubicela Morelos, Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 23

Trece personas resultaron heridas por dos explosiones de pirotecnia durante los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe en Chiapas y Guanajuato; en Morelos, una camioneta que transportaba cohetes estalló en el atrio de la iglesia de Acamilpa, Tlaltizapán, informaron autoridades.

Protección Civil de Chiapas reportó que el percance, que dejó ocho lesionados y daños a dos inmuebles –incluida la parroquia de Guadalupe, en la comunidad Ángel Albino Corzo, del municipio de La Trinitaria– se suscitó cuando los fuegos artificiales se encendieron accidentalmente por veladoras que estaban cerca del sitio.

“El incidente se originó por la detonación de tres paquetes (aproximadamente 108 docenas de cohetes) que se encontraban en un área cerrada y en proximidad a veladoras. El calor generado provocó la explosión instantánea”, detalló la autoridad.

Daños estructurales

Hubo daños estructurales en dos cuartos, expuso el reporte, así como paredes agrietadas y ventanales rotos. Personal Protección Civil que acudió a proporcionar auxilio procedió a cerrar el área y a demoler una bodega en riesgo de colapso.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad de León informó que tres adultos y dos menores quedaron heridos tras estallar pirotecnia en la camioneta en la que viajaban.