Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 23

Zacatecas, Zac., Cientos de maestros de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon ayer en esta ciudad, luego de tres semanas de paro de labores en más de 500 escuelas de educación básica, en protesta por la presión del gobierno del estado para incorporarlos a la nómina federal.

Acusaron que la administración del morenista David Monreal Ávila pretende eliminarlos de la nómina estatal y anexarlos al programa de “federalización”, lo cual no les conviene porque los despojaría de derechos y prestaciones conquistados durante 30 años.

Los contingentes partieron de la Locomotora 30-30, monumento a Ferrocarriles Nacionales de México, y tras recorrer varias calles y avenidas concluyeron su periplo en la explanada del Congreso local.

A la protesta se sumaron integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del estado de Zacatecas, quienes suman dos meses de protesta por el incumplimiento del gobierno estatal en el pago de bonos y prestaciones.

En el mitin, la docente Eva Griselda Murguía alentó a sus compañeros a continuar la lucha. “Tenemos dignidad y nos mantenemos porque tenemos un gobierno sordo, inepto y corrupto, que desde el primer día que ingresó nos ha minimizado y menospreciado”.

Acusó que la “federalización está llena de simulación y de violación a los derechos adquiridos. Hoy le decimos al gobernador que no estamos dispuestos a seguir mendigando migajas. Su obligación es cumplir, porque nosotros, los padres de familia y nuestros alumnos nos queremos en el salón y no en las calles”.