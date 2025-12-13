Rechazan que los desincorporen de la nómina estatal // Temen perder conquistas sindicales y de pensiones
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 23
Zacatecas, Zac., Cientos de maestros de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon ayer en esta ciudad, luego de tres semanas de paro de labores en más de 500 escuelas de educación básica, en protesta por la presión del gobierno del estado para incorporarlos a la nómina federal.
Acusaron que la administración del morenista David Monreal Ávila pretende eliminarlos de la nómina estatal y anexarlos al programa de “federalización”, lo cual no les conviene porque los despojaría de derechos y prestaciones conquistados durante 30 años.
Los contingentes partieron de la Locomotora 30-30, monumento a Ferrocarriles Nacionales de México, y tras recorrer varias calles y avenidas concluyeron su periplo en la explanada del Congreso local.
A la protesta se sumaron integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del estado de Zacatecas, quienes suman dos meses de protesta por el incumplimiento del gobierno estatal en el pago de bonos y prestaciones.
En el mitin, la docente Eva Griselda Murguía alentó a sus compañeros a continuar la lucha. “Tenemos dignidad y nos mantenemos porque tenemos un gobierno sordo, inepto y corrupto, que desde el primer día que ingresó nos ha minimizado y menospreciado”.
Acusó que la “federalización está llena de simulación y de violación a los derechos adquiridos. Hoy le decimos al gobernador que no estamos dispuestos a seguir mendigando migajas. Su obligación es cumplir, porque nosotros, los padres de familia y nuestros alumnos nos queremos en el salón y no en las calles”.
Confían en echar para atrás la federalización
En tanto, Marcelino Rodarte Hernández, líder de la sección 58, cuya dirigencia pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, expuso que a tres semanas del paro general, “hoy podemos decir al gobierno que, en esta batalla, el magisterio digno de Zacatecas ganó, “porque no hay federalización, porque los desenmascaramos; y los poquitos compañeros que han caído en sus promesas (cerca de 60 de 900 profesores aceptaron el acuerdo), fueron engañados, y hoy están en la zozobra”, advirtió.
“Firmaron la primera intención, pero estamos llamando a que no firmen ante conciliación. Que no renuncien a sus derechos por no conocer el trasfondo”, alertó.
Rodarte Hernández pidió a los docentes seguir defendiendo su sistema estatal de pensiones en el Issstezac, “que es nuestro, nosotros lo construimos y no nos lo han podido quitar, lo seguimos defendiendo.
“Nuestras escuelas estatales en los municipios, conocidas como las escuelas oficiales, tienen reconocimiento, tienen prestigio, y eso es por lo que vienen.
“Y eso es lo que hoy ya estamos defendiendo, un sistema educativo estatal que nos costó. No nos lo han quitado y no nos lo van a quitar… menos con engaños y traiciones”, arengó.