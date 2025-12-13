Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 22

Chihuahua, Chih., Casi 70 por ciento de funerarias y capillas de velación en Ciudad Juárez operan sin licencia de funcionamiento debido a que la autoridad estatal dejó de emitir permisos tras el hallazgo (en junio pasado) de 386 cadáveres sin incinerar en el crematorio Plenitud, denunció el presidente de la Unión de Funerarios, Marcelo Ruiz Cantú.

Los empresarios del ramo señalaron a la Dirección General de Desarrollo Urbano estatal por retrasos, negativas y falta de comunicación en los procesos para la obtención de licencias de uso de suelo y utilización de capillas y velatorios, a lo que la dependencia respondió que al menos 15 establecimientos fúnebres mintieron en las solicitudes de sus permisos, en otros 13 casos hay observaciones que detuvieron el trámite, y se otorgará el permiso hasta que las solventen.

“Derivado de las situaciones que se presentaron con el crematorio Plenitud, redoblamos las supervisiones; es decir, que estos giros que son funerarias o crematorios tengan todas las características para funcionar”, informó Claudia Morales Medina, titular de Desarrollo Urbano.