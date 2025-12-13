Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 22
Chihuahua, Chih., Casi 70 por ciento de funerarias y capillas de velación en Ciudad Juárez operan sin licencia de funcionamiento debido a que la autoridad estatal dejó de emitir permisos tras el hallazgo (en junio pasado) de 386 cadáveres sin incinerar en el crematorio Plenitud, denunció el presidente de la Unión de Funerarios, Marcelo Ruiz Cantú.
Los empresarios del ramo señalaron a la Dirección General de Desarrollo Urbano estatal por retrasos, negativas y falta de comunicación en los procesos para la obtención de licencias de uso de suelo y utilización de capillas y velatorios, a lo que la dependencia respondió que al menos 15 establecimientos fúnebres mintieron en las solicitudes de sus permisos, en otros 13 casos hay observaciones que detuvieron el trámite, y se otorgará el permiso hasta que las solventen.
“Derivado de las situaciones que se presentaron con el crematorio Plenitud, redoblamos las supervisiones; es decir, que estos giros que son funerarias o crematorios tengan todas las características para funcionar”, informó Claudia Morales Medina, titular de Desarrollo Urbano.
“Desde el 26 de junio, la liberación o la renovación de las licencias de funcionamiento se volvió casi nula. Hasta ahora, casi 70 por ciento de las capillas de velación no tienen el documento de operatividad”, dio a conocer Marcelo Ruiz.
Explicó que hay 46 capillas y velatorios en Ciudad Juárez, de los cuales 32 están sin permiso, aparte de los crematorios y salas de embalsamar.
Tampoco se conoce si los inspectores estatales fueron removidos o continúan los mismos que estaban cuando operaba el crematorio Plenitud, con acumulación masiva de cuerpos, algunos desde el año 2022.
Marcelo Ruiz pidió comunicación con la autoridad, ya que hay velatorios que tramitaron autorizaciones desde hace cuatro meses, y el formato oficial establece un plazo máximo de cinco días hábiles para resolver.
“Hemos estado operando con un nivel de vulnerabilidad muy alto, en la incertidumbre de qué es lo que puede ocurrir el día de mañana”, agregó.