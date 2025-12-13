Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 22

Chihuahua, Chih., El gobierno del estado de Chihuahua entregó al Congreso local una propuesta de paquete económico 2026, que significará un aumento de 33 por ciento al impuesto sobre la nómina (ISN), así como contratar nueva deuda a largo plazo por un monto de 3 mil millones de pesos.

La Ley de Ingresos contempla recursos por 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos para el próximo año, incluido un aumento de 3 a 4 por ciento del cobro de ISN, (incremento real de 33 por ciento), lo que permitirá una recaudación extra de 2 mil 700 millones, sostuvo la administración estatal.

Mientras la deuda pública del estado acumulada llegó a 59 mil 58 millones de pesos en junio de este año, la Secretaría de Hacienda estatal justifica adquirir un nuevo crédito a largo plazo por 3 mil millones, porque el gobierno de Chihuahua mejoró las calificaciones crediticias y se puede acceder a préstamos con mejores tasas.

Según el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, la deuda y el incremento del ISN evitarán afectar rubros prioritarios como la seguridad pública, protección social, salud y educación, pues las aportaciones federales que recibe Chihuahua han disminuido en el caso del sector salud, debido a la negativa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de firmar el convenio IMSS-Bienestar con el gobierno federal.

El funcionario aseguró que la propuesta es un incremento temporal de uno por ciento al ISN, para los siguientes dos años, cuyos recursos estarán etiquetados exclusivamente para desarrollar obra pública, será un “un ajuste de aportaciones menores”.