Guerrero: cumple 5 días el paro
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 22
Acapulco, Gro., Directivos del Hotel Emporio Ixtapa, ubicado en el municipio de Zihuatanejo, anunciaron, de manera extraoficial, el cierre de la empresa a cinco días de huelga de los trabajadores. Además. señalaron dificultades para negociar con la dirigencia sindical y la presunta intervención del crimen organizado en el paro laboral.
El pasado 7 de diciembre, empleados del hotel colocaron banderas rojinegras en la hospedería en demanda de la revisión contractual, aumento salarial, mejores prestaciones y respeto a la libertad sindical.
El secretario general de la sección 99 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana, perteneciente a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, José Francisco Castro Reyes, explicó que el paro se debió a la falta de revisión del contrato colectivo de trabajo de 2026.
Detalló que los 140 trabajadores piden el pago de 60 días por concepto de utilidades, aumento salarial y el incremento de vales de despensa, entre otros planteamientos, como la remuneración de horas extras.
Castro Reyes sostuvo que desde 2024 Zihuatanejo, ubicado en la región de la Costa Grande de Guerrero, se encuentra en auge, pues hay mucho turismo, con ocupaciones de 75, 80 y hasta 100 por ciento.
Apenas el miércoles anterior, el propio dirigente sindical anunció que se había llegado a un acuerdo con la parte patronal, la cual habría aceptado un incremento al salario, así como la dotación de uniformes, entre otros incentivos y prestaciones.
Sin embargo, en un documento fechado el 11 de diciembre, firmado por Rafael Herrero, director jurídico de Diestra Hoteles, señaló que la negociación del contrato colectivo ha sido utilizada como bandera de campaña.
“Nuestra prudencia ha hecho crecer las mentiras del líder sindical, afectando de manera grave a los trabajadores que dice representar”, y acusó que “la negociación fue planteada con todo dolo en la temporada alta, en la que mayor daño podría causar un estallamiento (de huelga). Iniciaron las pláticas con la mentira de que no los habíamos atendido”.
Recordó que durante la pandemia de Covid-19, en 2020, fueron pagados los sueldos completos de los trabajadores.
Asimismo, señaló que “compañeras y compañeros de diversas áreas nos han pedido informar que están siendo amenazados para participar y acudir a las reuniones.
“Algunos lo han hecho llorando por frustración y miedo. Tienen miedo ya que el sindicato ha difundido (no sabemos si sea cierto), que tienen vínculos con el crimen organizado.
“La gente no quiere poner en riesgo su integridad y la de sus familias, nosotros tampoco queremos que se pongan en peligro, pero no podemos dejar entrar a ese tipo de grupos a la casa que es de todos.”
“Si no hay largo plazo, preferimos no abrir”
Y concluye: “no estamos en condiciones de reabrir el hotel. Abrirlo sería tomar una aspirina para curar un cáncer. Si no podemos operar la empresa en el largo plazo, en armonía con los trabajadores, como lo hemos hecho por décadas, preferimos no abrir!.
La dirigencia sindical negó las acusaciones y subrayó que los trabajadores nunca han sido amenazados.
La alcaldesa de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, expresó que se mantiene atenta al desarrollo de la situación, aunque no puede intervenir, buscará un acuerdo.