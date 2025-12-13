▲ Unos 140 trabajadores del hotel Emporio, en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, denunciaron explotación laboral e incumplimiento de su contrato colectivo de trabajo. Foto tomada de la cuenta de X @99CTMIXTAPA

Sábado 13 de diciembre de 2025

Acapulco, Gro., Directivos del Hotel Emporio Ixtapa, ubicado en el municipio de Zihuatanejo, anunciaron, de manera extraoficial, el cierre de la empresa a cinco días de huelga de los trabajadores. Además. señalaron dificultades para negociar con la dirigencia sindical y la presunta intervención del crimen organizado en el paro laboral.

El pasado 7 de diciembre, empleados del hotel colocaron banderas rojinegras en la hospedería en demanda de la revisión contractual, aumento salarial, mejores prestaciones y respeto a la libertad sindical.

El secretario general de la sección 99 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica y Conexos de la República Mexicana, perteneciente a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, José Francisco Castro Reyes, explicó que el paro se debió a la falta de revisión del contrato colectivo de trabajo de 2026.

Detalló que los 140 trabajadores piden el pago de 60 días por concepto de utilidades, aumento salarial y el incremento de vales de despensa, entre otros planteamientos, como la remuneración de horas extras.

Castro Reyes sostuvo que desde 2024 Zihuatanejo, ubicado en la región de la Costa Grande de Guerrero, se encuentra en auge, pues hay mucho turismo, con ocupaciones de 75, 80 y hasta 100 por ciento.

Apenas el miércoles anterior, el propio dirigente sindical anunció que se había llegado a un acuerdo con la parte patronal, la cual habría aceptado un incremento al salario, así como la dotación de uniformes, entre otros incentivos y prestaciones.

Sin embargo, en un documento fechado el 11 de diciembre, firmado por Rafael Herrero, director jurídico de Diestra Hoteles, señaló que la negociación del contrato colectivo ha sido utilizada como bandera de campaña.