Guanajuato, Gto., Medio centenar de campesinos procedentes de Acámbaro se manifestaron ayer frente al Congreso estatal para externar su rechazo a la construcción del acueducto Solís, el cual, señalaron, surtirá agua al corredor industrial ubicado entre los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.
“¡No al acueducto de la presa Solís!”, se leía, entre otras frases, en las lonas que portaron los inconformes. Mientras, en el recinto legislativo sus integrantes discutían la aprobación del presupuesto para dicha obra.
Los agricultores pidieron a los diputados no aprobar la deuda de 8 mil millones de pesos que solicitó la gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo, porque la mitad será para dicha infraestructura.
El líder campesino Amadeo Hernández Barajas recordó que el gobierno federal tiene adeudos con familias de Acámbaro, Tarandacuao y Jerécuaro que entregaron sus tierras para la presa Solís desde 1939.
Destacó que hay preocupación entre los labriegos del distrito de riego 011 porque con el acueducto “se quedarán sin agua en la zona sur de la entidad y eso no lo pueden permitir.
“¿Por qué le van a conceder una deuda al gobierno del estado para financiar una obra que a nosotros nos duele y perjudica?”, reprochó Hernández Bajaras.
La administración estatal ha defendido el proyecto asegurando que la estrategia se basa en la tecnificación del campo.
No habrá desabasto, dice el gobierno
Al modernizar los canales de riego, expone, se evitarán filtraciones, y ese volumen de agua “ahorrado” sería el que abastecería a las zonas urbanas para consumo humano, sin perjudicar los derechos de los agricultores.
El gobierno del estado abrió el portal agua.guanajuato.gob.mx/aguaparalagente, en el cual detalla el proyecto que forma parte del Plan Nacional Hídrico.
El agua que se enviará a cinco municipios, refiere, se tomará de los ahorros generados con la tecnificación del distrito de riego 011, donde serán invertidos más de 6 mil 400 millones. “El agua recuperada asegura el suministro potable a los habitantes de los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Sin tecnificación, el acueducto no sería viable”, se explica en la página.