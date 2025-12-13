Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 21

Guanajuato, Gto., Medio centenar de campesinos procedentes de Acámbaro se manifestaron ayer frente al Congreso estatal para externar su rechazo a la construcción del acueducto Solís, el cual, señalaron, surtirá agua al corredor industrial ubicado entre los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

“¡No al acueducto de la presa Solís!”, se leía, entre otras frases, en las lonas que portaron los inconformes. Mientras, en el recinto legislativo sus integrantes discutían la aprobación del presupuesto para dicha obra.

Los agricultores pidieron a los diputados no aprobar la deuda de 8 mil millones de pesos que solicitó la gobernadora panista Libia García Muñoz Ledo, porque la mitad será para dicha infraestructura.

El líder campesino Amadeo Hernández Barajas recordó que el gobierno federal tiene adeudos con familias de Acámbaro, Tarandacuao y Jerécuaro que entregaron sus tierras para la presa Solís desde 1939.

Destacó que hay preocupación entre los labriegos del distrito de riego 011 porque con el acueducto “se quedarán sin agua en la zona sur de la entidad y eso no lo pueden permitir.