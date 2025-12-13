Saúl Maldonado

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 21

Durango, Dgo., Por carecer de autorización en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal un proyecto minero en la comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo.

La dependencia precisó que luego de recibir una denuncia ciudadana, sus inspectores acudieron al citado lugar donde constataron que la empresa había celebrado un contrato de ocupación temporal para realizar actividades mineras dedicadas a la explotación de cobre; sin embargo, la compañía realizó el cambio de uso de suelo forestal sin permiso, mediante la apertura de tres caminos de acceso y la construcción de infraestructura de apoyo.

Dichas actividades dañaron una superficie estimada de 3 mil 536 metros cuadrados de terreno con vegetación de selva baja caducifolia.

Aunque los desarrolladores presentaron una autorización de impacto ambiental, la licencia correspondía a otro sitio y estaba vencida, por lo que, de acuerdo con la normativa vigente, se procedió a colocar sellos de clausura total temporal.

Por las irregularidades, expuso la Profepa, se llevará a cabo el procedimiento administrativo correspondiente, toda vez que existe la posible comisión de un delito contra el ambiente.

La dependencia ya ha actuado en contra de otros proyectos mineros en el mismo municipio, particularmente en el Complejo Turístico La Ciudad, ubicado en el ejido del mismo nombre, donde se detectaron fallas administrativas, por lo que se levantó un acta de inspección.