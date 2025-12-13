Elizabeth Rodríguez Lezama

Sábado 13 de diciembre de 2025

Tehuacán, Pue., Una nueva especie de gecko endémico fue confirmada y registrada como parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), luego de una minuciosa investigación que permitió diferenciarla de otros reptiles del mismo género presentes en la región, informó el director de esa área natural protegida, Fernando Reyes Flores.

El primer avistamiento del reptil, señaló el especialista, fue en 2020, pero en ese momento se creyó que se trataba de una especie conocida.

Explicó que ahora se le denomina científicamente Phyllodactylus ngiwa, cuyo nombre común es Salamanquesa del valle de Tehuacán-Cuicatlán, la cual fue reconocida tras un análisis científico que integró estudios genómicos, morfológicos y climáticos.

La primera evidencia de su presencia en la zona fue obtenida por brigadas comunitarias de vigilancia y monitoreo de las regiones Chocho-Mixteca y valle de Tehuacán, pero se creyó que era Phyllodactylus bordai, conocida como Salamanquesa del Alto Balsas, por su similitud.

Posteriormente, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Nuevo León solicitaron los permisos correspondientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para realizar muestreos y colecta científica en la RBTC, trabajo que realizaron con el apoyo de un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y finalmente se confirmó que se trata de una especie distinta, exclusiva de la región.