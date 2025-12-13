Enriquece fauna de la reserva de la biósfera poblana
Cumplen cinco años de estudios genéticos del reptil nocturno y su ambiente
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 21
Tehuacán, Pue., Una nueva especie de gecko endémico fue confirmada y registrada como parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), luego de una minuciosa investigación que permitió diferenciarla de otros reptiles del mismo género presentes en la región, informó el director de esa área natural protegida, Fernando Reyes Flores.
El primer avistamiento del reptil, señaló el especialista, fue en 2020, pero en ese momento se creyó que se trataba de una especie conocida.
Explicó que ahora se le denomina científicamente Phyllodactylus ngiwa, cuyo nombre común es Salamanquesa del valle de Tehuacán-Cuicatlán, la cual fue reconocida tras un análisis científico que integró estudios genómicos, morfológicos y climáticos.
La primera evidencia de su presencia en la zona fue obtenida por brigadas comunitarias de vigilancia y monitoreo de las regiones Chocho-Mixteca y valle de Tehuacán, pero se creyó que era Phyllodactylus bordai, conocida como Salamanquesa del Alto Balsas, por su similitud.
Posteriormente, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Nuevo León solicitaron los permisos correspondientes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para realizar muestreos y colecta científica en la RBTC, trabajo que realizaron con el apoyo de un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y finalmente se confirmó que se trata de una especie distinta, exclusiva de la región.
Fernando Reyes destacó que este descubrimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre las brigadas comunitarias, técnicos del área protegida y personal académico cuyo esfuerzo en el monitoreo constante y la investigación profesional permite este tipo de registros de gran valía.
Además de aportar nuevos datos sobre la fauna local, el hallazgo respalda la importancia de mantener la colaboración con ejidos y comunidades que integran la zona núcleo y el área de amortiguamiento, donde laboran 42 brigadas comunitarias en tareas de vigilancia y registro
La Conanp dio a conocer ya el registro oficial de la salamanquesa del valle de Tehuacán-Cuicatlán resaltando que su identificación contribuirá a mejorar las estrategias de manejo del hábitat, así como a fortalecer las acciones de protección de especies endémicas en uno de los territorios bioculturales más relevantes del país.