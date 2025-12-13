Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 7

Con efectos especiales, tecnología de última generación y una nueva historia desarrollada en colaboración con los creadores de la serie, Stranger Things: The Experience abre sus puertas al público mexicano para sumergirlos en un conjunto de sucesos sobrenaturales y peligrosos que deberán sortear.

La exitosa activación inmersiva –presentada previamente en Nueva York, Los Ángeles, Londres, París y Sao Paulo– comienza en los laboratorios de Hawkins, el pequeño pueblo ficticio de Indiana donde se realizan experimentos con capacidades síquicas y se abren portales a otra dimensión.

“Lo que hace especial a esta experiencia interactiva, en comparación con los otros lugares donde ha estado antes, es que ocurre en el mismo momento en que la quinta temporada de la serie se transmite en Netflix. Creo que eso le da una atmósfera muy especial”, afirmó Rodrigo Mathias, CEO de DC Set Group.

Para recorrer los más de 2 mil 500 metros cuadrados, los visitantes deberán interactuar mediante dinámicas con algunos protagonistas de la serie, como Dustin y Erica, quienes se hacen presentes por medio de altavoces. En la Sala Arcoiris, uno de los espacios más emblemáticos del Laboratorio de Hawkins, aparece Martin Brenner –director del sitio–, a través de una de las pantallas, en un intento de tender una trampa.