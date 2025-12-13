La actriz presenta en La Habana Berezada, su debut detrás de la cámara
Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 6
La Habana., Alterando la dolorosa realidad social, la actriz, guionista y directora francomexicana Danae Reynaud presentó su cinta debut detrás de la cámara, Berezada, en el 46 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
La historia cuenta la vida de la mozalbeta Bere, una comediante con una rutina clasista en la que presume tener mucho dinero. Los ganapanes Mino y Sal se dan cuenta de que plagiarla podría ser la solución para ayudar a la operación de su amiga, Foca, quien a su vez quiere terminar con su vida a causa de la enfermedad terminal que padece. Los personajes se ven envueltos en una situación absurda, cómica y delirante en donde todos simulan ser algo que no son.
En entrevista con La Jornada, la joven cineasta mencionó la idea embrionaria de Berezada: “Estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en el último año de la carrera me corrieron; siempre he sido actriz y mi conexión con dirigir surgió después de este evento. Escribí un guion, que todavía que no he rodado, y que siempre pensé que resultaría no tan caro producirlo, pero conforme avanzó el tiempo me di cuenta de que el rodaje iba a ser muy caro.
“Pero yo sentía la necesidad de hacer algo y, entonces, al realizar un internado en el que tenía que presentar un guion, decidí sacar el material a la luz, porque ya tenía la premisa de Berezada desde que estaba muy chavita, y la escribí pensando en las locaciones, en los actores, para que todo fuera un poco más económico. Así fue que lo desarrollé y seis meses después ya estábamos grabándola.”
Acompañan a Danae Reynaud: Juan Carlos Barranco Téllez y Miranda Pérez Ledezma, en la producción; mientras la fotografía está a cargo de Natalia Bermúdez; la música a cargo de Oregon Black y Canek y el reparto de Joshua Okamoto, Mariané Cartas, Mario Cortijo, Humberto Solórzano, Israel Capetillo y Pau Menna.
Reynaud agregó: “Siempre pensé que esta historia, Berezada, era sobre la standupera, sobre Bere como una Sherezada de la comedia, pero al escribir el guion me di cuenta de que también era sobre los plagiarios. Pensé que había un sólo punto de vista y ese era el de ella, pero conforme la escribía me fui dando cuenta de que la conexión entre ellos sería determinante, no únicamente la voz de Bere. Además, para mí es importante mencionarlo, creo que es una película ingenua así la defino. Dos semanas antes de filmarla asesinaron a un amigo mío, lo secuestraron en su propia casa; eso cambió mucho mi perspectiva porque me hizo dudar en si estaba bien rodar Berezada o no, hablar de algo tan esperanzador o ingenuo de mi parte cuando pasan cosas tan horribles a mi alrededor.
“Este fue un punto de quiebre en el que el director Hari Sama me ayudó mucho. Me dijo que era necesario hablar también de buenas noticias: de cada 10 noticias malas nos enteramos de una que otra absurda, otra rara o milagrosa y que también hay que resaltar eso. Mi película no es un retrato realista, pero, aunque eso es algo que nunca quise hacer, me tomé con mucha responsabilidad el tema.”
Para la joven directora “la película está muy apegada al guion, pero de repente hubo un par de cosas que en la edición salieron. Por ejemplo, el arco actoral de Joshua Okamoto. Cuando lo filmé no lo hice como quería y en la edición tuve que darle una vuelta distinta al personaje porque no le había hecho justicia”.
Sobre el espejeo de la cinta con la sociedad, la directora mencionó: “¡Ojalá y se pueda espejear!, hay gente que me ha comentado: ‘qué pasa si los familiares de algún secuestrado ven la película y se sienten agredidos’, sé que hay cosas muy horribles en la vida, si me secuestraran preferiría que fuera como en mi película, hubiera preferido que a mi amigo le hubiera pasado lo que le sucede a Bere en la cinta y no lo que le ocurrió en la realidad, que fue asesinado.
“No estoy diciendo que mis personajes son ángeles ni nada. Siempre hablo de la probabilidad remota de que las acciones malvadas vienen de un montón de factores.”
El absurdo en lo cotidiano
“Los tres personajes que secuestran a la standupera lo hacen por un montón de circunstancias, cosas ridículas, absurdas o que no tienen sentido. Creo que la sociedad se puede espejear con ese momento, con el hecho de que todos tenemos errores. Bere es un personaje al que no conocemos tanto, pero lo que sí sabemos es que todo mundo la odia, ¿qué fue lo que hizo mal en su vida para ser tan odiada? Todos los humanos hacemos cosas malas y esas cosas que obramos mal o que lastiman a alguien son por múltiples factores, algunos justificables para quien las hace o injustificables para otras personas. Estamos en una sociedad muy polarizada donde hay buenos y malos.”
Respecto a su trabajo como actriz, guionista y directora de su propia película, Reynaud confesó lo determinante de sostenerse en su compañeros actores: Joshua Okamoto, Mariané Cartas y Mario Cortijo, y expresó: “Definitivamente he actuado más de lo que he dirigido y fue difícil. Escribiendo no me siento mal, me siento cómoda con mi escritura y me siento cómoda actuando, pero dirigir es algo que he hecho muy poco. He estado en más de 100 sets, pero dirigiendo no. Para mí es importante rodearme de la gente correcta y hacer equipo, confiar en el talento de las otras personas.
“Me sentí muy cobijada por mis productores, mi fotógrafa, mi continuista, con todo el equipo que me hizo sentir arropada; sin embargo, creo que la responsabilidad, la megalomanía que implica dirigir es complicada. Claro que tengo un ego gigante, como todos los artistas, pero siento que ponerte en esta posición es difícil. Estar frente a 40 personas haciendo lo que a ti se te antoja es muy fuerte, eso me costó trabajo.
“Ser actriz es muy fácil porque yo me enamoro y hago mías las historias en las que participo. Dirigir estuvo muy bien, aprendí muchas cosas”, finalizó.