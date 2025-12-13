▲ La directora, guionista y actiz francomexicana Danae Reynaud altera la dolorosa realidad social y la relata de una forma esperanzadora y fantasiosa en su filme Berezada. Foto Fotogramas de la cinta

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 6

La Habana., Alterando la dolorosa realidad social, la actriz, guionista y directora francomexicana Danae Reynaud presentó su cinta debut detrás de la cámara, Berezada, en el 46 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La historia cuenta la vida de la mozalbeta Bere, una comediante con una rutina clasista en la que presume tener mucho dinero. Los ganapanes Mino y Sal se dan cuenta de que plagiarla podría ser la solución para ayudar a la operación de su amiga, Foca, quien a su vez quiere terminar con su vida a causa de la enfermedad terminal que padece. Los personajes se ven envueltos en una situación absurda, cómica y delirante en donde todos simulan ser algo que no son.

En entrevista con La Jornada, la joven cineasta mencionó la idea embrionaria de Berezada: “Estudié cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en el último año de la carrera me corrieron; siempre he sido actriz y mi conexión con dirigir surgió después de este evento. Escribí un guion, que todavía que no he rodado, y que siempre pensé que resultaría no tan caro producirlo, pero conforme avanzó el tiempo me di cuenta de que el rodaje iba a ser muy caro.

“Pero yo sentía la necesidad de hacer algo y, entonces, al realizar un internado en el que tenía que presentar un guion, decidí sacar el material a la luz, porque ya tenía la premisa de Berezada desde que estaba muy chavita, y la escribí pensando en las locaciones, en los actores, para que todo fuera un poco más económico. Así fue que lo desarrollé y seis meses después ya estábamos grabándola.”

Acompañan a Danae Reynaud: Juan Carlos Barranco Téllez y Miranda Pérez Ledezma, en la producción; mientras la fotografía está a cargo de Natalia Bermúdez; la música a cargo de Oregon Black y Canek y el reparto de Joshua Okamoto, Mariané Cartas, Mario Cortijo, Humberto Solórzano, Israel Capetillo y Pau Menna.

Reynaud agregó: “Siempre pensé que esta historia, Berezada, era sobre la standupera, sobre Bere como una Sherezada de la comedia, pero al escribir el guion me di cuenta de que también era sobre los plagiarios. Pensé que había un sólo punto de vista y ese era el de ella, pero conforme la escribía me fui dando cuenta de que la conexión entre ellos sería determinante, no únicamente la voz de Bere. Además, para mí es importante mencionarlo, creo que es una película ingenua así la defino. Dos semanas antes de filmarla asesinaron a un amigo mío, lo secuestraron en su propia casa; eso cambió mucho mi perspectiva porque me hizo dudar en si estaba bien rodar Berezada o no, hablar de algo tan esperanzador o ingenuo de mi parte cuando pasan cosas tan horribles a mi alrededor.

“Este fue un punto de quiebre en el que el director Hari Sama me ayudó mucho. Me dijo que era necesario hablar también de buenas noticias: de cada 10 noticias malas nos enteramos de una que otra absurda, otra rara o milagrosa y que también hay que resaltar eso. Mi película no es un retrato realista, pero, aunque eso es algo que nunca quise hacer, me tomé con mucha responsabilidad el tema.”