Afp

Periódico La Jornada

Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 16

Bruselas. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron ayer imponer a partir del próximo 1º de julio un arancel de 3 euros (3.5 dólares) a todos los pequeños paquetes que ingresan a los países del bloque.

La medida, que se aplicará a los envíos de menos de 150 euros (174 dólares), busca frenar la avalancha de paquetes expedidos por plataformas asiáticas de bajo costo como Shein, Temu o AliExpress.

En 2024, alrededor de 4 mil 600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros ingresaron al mercado europeo, lo que equivale a más de 145 cada segundo. De ese total, 91 por ciento procedió de China.

Hace un mes, los ministros de Finanzas de los 27 países que conforman la UE aprobaron eliminar, a partir del próximo año, la exención de aranceles de la que se beneficiaban estos pequeños paquetes.

Productores y comerciantes europeos denuncian, cada vez con más fuerza, este flujo masivo de paquetes importados sin aranceles, que consideran como una forma de competencia desleal.