Sábado 13 de diciembre de 2025, p. 16

La producción industrial en México creció 0.7 por ciento en octubre frente a septiembre, con lo que rompió una racha de cuatro meses consecutivos de contracciones mensuales, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al iniciar el último trimestre del año, la construcción, sector que es reconocido por tener un efecto multiplicador en la economía, impulsó el avance en el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI).

“El avance del IMAI en octubre 2025 mitiga la tendencia decreciente que se ha visto durante el año”, informó Julio Santaella, ex presidente del organismo autónomo, en su cuenta de la red social X.

En el periodo de referencia, la industria de la edificación creció 3.8 por ciento frente a septiembre, mientras que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final mostró un aumento de 1.6 por ciento mensual.

La minería se colocó como el tercer componente que impulsó el avance del indicador, que permite conocer y dar seguimiento a la evolución de la actividad industrial en México, pues creció 0.7 por ciento respecto a septiembre.

Por su parte, las industrias manufactureras continuaron observando un menor dinamismo, el cual fue de 0.3 por ciento mensual. Esto se explica por la situación de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones.